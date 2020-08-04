Бывший тренер «Урала», «Крыльев» и «Анжи» возглавил «Минск»

Новым главным тренером «Минска» стал Вадим Скрипченко, сообщает официальный сайт клуба. Он сменил на этой должности Андрея Разина.

Последним клубом 44-летнего белорусского специалиста было «Торпедо-БелАЗ». В России он тренировал «Анжи», «Крылья Советов» и «Урал», входил в тренерский штаб «Кубани». В качестве футболиста он выступал за ЦСКА и «Уралан». С армейцами он доходил до финала Кубка России.

Минчане занимают 14-е место в чемпионате страны, имея в активе 18 очков в 18 матчах.