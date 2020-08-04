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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Бывший тренер «Урала», «Крыльев» и «Анжи» возглавил «Минск»

21:25
Вадим Скрипченко. Фото "Прессбол".
Вадим Скрипченко. Фото "Прессбол".
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Новым главным тренером «Минска» стал Вадим Скрипченко, сообщает официальный сайт клуба. Он сменил на этой должности Андрея Разина.

Последним клубом 44-летнего белорусского специалиста было «Торпедо-БелАЗ». В России он тренировал «Анжи», «Крылья Советов» и «Урал», входил в тренерский штаб «Кубани». В качестве футболиста он выступал за ЦСКА и «Уралан». С армейцами он доходил до финала Кубка России.

Минчане занимают 14-е место в чемпионате страны, имея в активе 18 очков в 18 матчах.

Дополнительная информация:

https://fcminsk.by/andrej-razin-pokinul-dolzhnost/

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