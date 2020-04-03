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Бывший тренер сборной Белоруссии — за продолжение сезона

22:35
Юрий Пунтус. Фото "Торпедо-БелАЗ"
Юрий Пунтус. Фото "Торпедо-БелАЗ"
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Бывший главный тренер сборной Белоруссии, рулевой «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус выступил за продолжение сезона высшей лиги-2020. Чемпионат Белоруссии — единственный турнир Европы, не прерванный из-за пандемии коронавируса.

— Назвать себя большим специалистом в этой ситуации я не могу. Сказать, что в панике от того, что мы играем, тоже не могу, — цитирует «Прессбол» Пунтуса. — Склоняюсь к тому, что если наше большое руководство считает, что мы сегодня должны вот так жить и играть в футбол, то я за то, чтобы играть. Но еще раз говорю: мое мнение нельзя называть профессиональным именно в ракурсе заданного вопроса.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/353852

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