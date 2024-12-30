Футбол
Белоруссия
Новости
Таблица Календарь / результаты
Главная
Футбол
Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 17:18

Бывший тренер «Рубина» Шаронов возглавил белорусский «Макслайн»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов занял аналогичный пост в белорусском клубе «Макслайн», сообщает Legalbet.ru.

Соглашение 48-летнего специалиста с белорусским клубом рассчитано на один год.

Шаронов занимал посты старшего тренера молодежной команды «Рубина», а также исполнял обязанности главного тренера казанского клуба после отставки Курбана Бердыева. С 2020 года по 2021 год тренер входил в штаб кипрского «Пафоса». С 6 июня 2022 года по 31 мая 2024 года Шаронов возглавлял «СКА-Хабаровск».

«Макслайн» занял 2-е место в Первой лиги Белоруссии по итогам сезона-2024 и впервые в своей истории вышел в элитный дивизион.

Источник: Legalbet.ru
Роман Шаронов
Футбол
Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр
Читайте также
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Уткин, Дмитриева, Буре, Писеев… Кто из звезд российского спорта умер в 2024 году
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Заинтересованные в трансфере Лапоухова клубы отпугивает сумма, запрашиваемая «Динамо»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости