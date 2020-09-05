Бывший игрок «Сатурна» возглавил лидера чемпионата Белоруссии, сменив экс-хавбека «Зенита»

Роман Григорчук стал новым главным тренером «Шахтера» из Солигорска, сообщает официальный сайт клуба. Украинский специалист сменил соотечественника Юрия Вернидуба.

Григорчук с 1996 по 1997 год играл за «Сатурн». В качестве тренера он возглавлял латвийский «Вентспилс», украинские «Металлург» (Запорожье) и «Черноморец», азербайджанскую «Габалу» и казахстанскую «Астану». Последнюю команду он покинул в январе 2020 года.

С «Вентспилсом» Григорчук выиграл три чемпионата и два Кубка Латвии, с «Астаной» дважды победил в чемпионате и один раз — в Суперкубке Казахстана.

Вернидуб с 1997 по 2000 год он защищал цвета «Зенита», в составе которого завершил карьеру игрока.

«Шахтер» с 43 очками лидирует в чемпионате Белоруссии за восемь туров до конца сезона. Столько же очков у БАТЭ, но клуб из Борисова отстает по дополнительным показателям.