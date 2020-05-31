Брестское «Динамо» разгромило «Рух», экс-хавбек «Рубина» забил гол
«Динамо» из Бреста разгромило «Рух» в матче 11-го тура чемпионата Белоруссии — 4:1. Первый мяч чемпионов страны забил бывший хавбек «Рубина» Сергей Кисляк.
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Высшая лига
11-й тур
«Рух» — «Динамо» Брест — 1:4 (1:1)
Голы: Диалло, 14 (1:0). Кисляк, 30 (1:1). Савицкий, 72 — с пенальти (1:2). Савицкий, 81 (1:3). Лаптев, 86 (1:4).
«Рух»: Степанов, Рахманов, Гайдучик, Колпачук, Виллиам (Мигунов, 7), Седько (Богомольский, 73), Осучукву (Никифоренко, 85), Гречихо, Концевой, Васильев, Диалло.
«Динамо»: Игнатович, Хачериди, Павловец (Савицкий, 66), Печенин (Лаптев, 66), Кики, Кисляк, Гордейчук, Быков, Нойок, Юзепчук, Милевский (Кривец, 85).
Предупреждения: Кисляк, 54. Милевский, 68. Колпачук, 90.
Судья: Цинкевич.
31 мая. Брест. Стадион ОСК «Брестский».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/