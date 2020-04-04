Брестское «Динамо» потерпело поражение в матче со «Славией»

«Славия» (Мозырь) на выезде обыграла «Динамо» (Брест) в матче третьего тура чемпионата Белоруссии со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Андрей Чухлей (с пенальти) и Александр Котляров. Игорь Тымонюк забил в свои ворота, чем помог хозяевам сократить отставание. В составе гостей весь матч провели три россиянина — голкипер Михаил Барановский, защитник Егор Потапов и форвард Никита Мельников.

«Славия» набрала шесть очков и занимает четвертое место. У «Динамо» четыре очка и восьмое место.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

3-й тур

«Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 1:2 (0:0)

Голы: Чухлей, 64 — с пенальти (0:1). Котляров, 78 (0:2). Тымонюк, 85 — в свои ворота (1:2).

«Динамо»: Игнатович, Веретило, Витус, Павловец, Кики, Кисляк, Бакай (Е.Шевченко, 57), Гордейчук, Быков (Нойок, 78), Милевский, Садовский (Савицкий, 46).

«Славия»: Барановский, Потапов, Пантя, Тымонюк, Чухлей (Костров, 90+5), Котляров (Малькевич, 88), Жук, Раевский, Г.Шевченко, Мельников (Василевич, 79), Нар.

Предупреждения: Бакай, 18. Котляров, 31. Пантя, 59. Нар, 68. Жук, 71.

Судья: Доля.

4 апреля. Брест. Стадион ОСК «Брестский».