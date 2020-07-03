Брестское «Динамо» подтвердило случаи заболевания коронавирусом в команде

Генеральный директор брестского «Динамо» Сергей Воробьев подтвердил, что несколько человек в команде заразились коронавирусом в команде. Их количество и фамилии он не назвал. Ранее в прессе сообщалось, что заразились не менее трех человек.

«Да, действительно, в команде есть заболевшие, — цитирует гендиректора официальный сайт клуба. — Несколько игроков основного состава проходят обследование. У них взяты тесты на коронавирус. Впрочем, результатов тестов пока нет. Поэтому делать какие-либо выводы рано. Атмосфера в команде здоровая и позитивная. Мы строго соблюдаем все рекомендации Минздрава.

Что же касается отсутствия сегодня на поле некоторых игроков основного состава, то причина очевидна — травмы и наличие штрафных карточек. Кроме того, если вы следили за вчерашней игрой дубля, то видели, что клуб сделал некоторые перестановки и обновил второй состав, пополнив его молодыми и талантливыми игроками футбольной академии «Динамо-Брест». Результат не заставил себя ждать — победа 3:0 в нашу пользу. Мы решили и сегодня дать шанс молодым футболистам проявить себя".

Сегодня «Динамо» предстоит матч 16-го тура чемпионата России со «Смолевичами». Начало в 19.00 по московскому времени.