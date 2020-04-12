Брестское «Динамо» победило «Ислочь», Милевский забил победный гол

«Динамо» из Бреста победило «Ислочь» в матче 4-го тура чемпионата Белоруссии — 3:1. Победный мяч провел бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский. Чемпионов страны вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк.

В составе «Ислочи» на замену вышел россиянин Сандро Цвейба, сын бывшего защитника сборной России Ахрика Цвейбы.

«Динамо» вышло на третье место в таблице высшей лиги, «Ислочь» идет восьмой.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

4-й тур

«Динамо» — «Ислочь» — 3:1 (1:1)

Голы: Комаровский, 39 (0:1). Кики, 45+2 (1:1). Милевский, 77 (2:1). Савицкий, 90+4 — с пенальти (3:1).

«Динамо»: Игнатович, Хачериди, Печенин, Кики, Кисляк, Гордейчук (Кривец, 78), Быков (Лаптев, 44), Нойок, Савицкий, Юзепчук, Милевский (Шевченко, 84).

«Ислочь»: Хаткевич, Концевой, Карпович, Янушкевич (Папуш, 83), Рыбак, Стефен, Патоцкий (Цвейба, 79), Комаровский, Януш, Макась (Холодинский, 78), Янсане.

Предупреждения: Патоцкий, 16. Кисляк, 44. Янушкевич, 45+1. Кики, 59. Холодинский, 82.

Судья: Кульбаков.

12 апреля. Брест. Стадион ОСК «Брестский».