Брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в полуфинале Кубка Белоруссии
В первом матче 1/2 финала Кубка Белоруссии брестское «Динамо» выиграло у солигорского «Шахтера» (2:0).
В составе победителей отличились Александр Нойок и Павел Савицкий.
Ответная игра состоится 29 апреля.
Кубок Белоруссии. 1/2 финала
Первый матч
«Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:0 (2:0)
Голы: Нойок, 6 (1:0). Савицкий, 13 (2:0).
«Динамо»: Игнатович, Витус, Кики, Хачериди, Быков, Гордейчук (Садовский, 90), Нойок, Савицкий, Юзепчук, Лаптев (Печенин, 76), Милевский (Кривец, 67).
«Шахтер»: Чесновский, Бегунов, Бурко, Матвейчик, Политевич, Кендыш, Селява, Подстрелов, Бодул (Диасамидзе, 46), Иванович (Шиндагоридзе, 63), Лисакович (Лулаку, 66).
Предупреждения: Лисакович, 43. Нойок, 70.
Судья: Кургхели.
8 апреля. Брест. Стадион ОСК «Брестский».