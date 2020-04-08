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Брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в полуфинале Кубка Белоруссии

21:25
Александр Нойок. Фото ФК "Динамо" Брест.
Александр Нойок. Фото ФК "Динамо" Брест.
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В первом матче 1/2 финала Кубка Белоруссии брестское «Динамо» выиграло у солигорского «Шахтера» (2:0).

В составе победителей отличились Александр Нойок и Павел Савицкий.

Ответная игра состоится 29 апреля.

Кубок Белоруссии. 1/2 финала

Первый матч

«Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:0 (2:0)

Голы: Нойок, 6 (1:0). Савицкий, 13 (2:0).

«Динамо»: Игнатович, Витус, Кики, Хачериди, Быков, Гордейчук (Садовский, 90), Нойок, Савицкий, Юзепчук, Лаптев (Печенин, 76), Милевский (Кривец, 67).

«Шахтер»: Чесновский, Бегунов, Бурко, Матвейчик, Политевич, Кендыш, Селява, Подстрелов, Бодул (Диасамидзе, 46), Иванович (Шиндагоридзе, 63), Лисакович (Лулаку, 66).

Предупреждения: Лисакович, 43. Нойок, 70.

Судья: Кургхели.

8 апреля. Брест. Стадион ОСК «Брестский».

Динамо Брс — Шахтер С

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