Брестское «Динамо» на выезде обыграло «Белшину»

«Белшина» уступила брестскому «Динамо» (0:3) в матче седьмого тура чемпионата Белоруссии.

В составе победителей отличились Михаил Гордейчук и Денис Лаптев, а Владислав Ясюкевич забил в свои ворота.

В составе хозяев россияне Михаил Башилов и Кирилл Маляров отыграли весь матч, а их соотечественник Роман Салимов вышел на замену на 60-й минуте.

«Динамо» набрало десять очков и поднялось на седьмую позицию. «Белшина» с двумя очками на последнем, 16-м месте.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

16-й тур

«Белшина» — «Динамо» (Брест) — 0:3 (0:1)

Голы: Ясюкевич, 12 — в свои ворота (0:1). Гордейчук, 52 (0:2). Лаптев, 63 (0:3).

«Белшина»: Харитонович, Грек, Одеоибо (Нивалду, 56), Соланович, Ясюкевич, Башилов, Глебко (Салимов, 60), Маляров, Бордуков, Кучинский, Ковель (Барковский, 75).

«Динамо»: Павлюченко, Веретило, Павловец (Шевченко, 80), Кики, Кисляк, Гордейчук, Нойок, Савицкий, Юзепчук, Милевский (Быков, 73), Лаптев (Садовский, 76).

Предупреждения: Веретило, 6. Кисляк, 29. Маляров, 30. Павловец, 46. Харитонович, 63.

Судья: Дмитриев.

3 мая. Бобруйск. Стадион «Спартак».