«Больше не могу». Главный тренер «Ислочи» заявил, что уйдет из команды по окончании сезона

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский заявил, что покинет команду по окончании чемпионата Белоруссии-2020. Об этом специалист заявил на пресс-конференции после матча 10-го тура против «Энергетика-БГУ» (1:2).

— Хочу объявить, что этот сезон будет для меня заключительным в этом клубе. К сожалению. Не могу больше, — цитирует «Прессбол» Жуковского.

Жуковский возглавляет «Ислочь» с 2010 года. После 10 туров чемпионата Белоруссии-2020 команда занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. У лидера сезона, БАТЭ, на счету 22 очка.