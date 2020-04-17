«Белшина» и «Смолевичи» сыграли вничью. В матче приняли участие четверо россиян
«Белшина» и «Смолевичи» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Белоруссии — 1:1. В составе клуба из Бобруйска появились россияне Евгений Скобликов, Михаил Башилов и Кирилл Маляров. Также в «старте» вышел бывший хавбек «Сатурна» Леонид Ковель.
За «Смолевичи» сыграл россиянин Муталип Алибеков, а ворота защишал экс-голкипер «Локомотива» Артем Гомелько. Его конкурент — вратарь Александр Фильцов — остался в запасе.
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5-й тур
«Белшина» — «Смолевичи» — 1:1 (0:0)
Голы: Глебко, 80 — с пенальти (1:0). Барсуков, 90 — с пенальти (1:1).
«Белшина»: Туранок, Одеоибо, Соланович, Ясюкевич, Рочев, Скобликов (Бежонов, 78), Башилов, Глебко, Маляров (Новик, 90+2), Бордуков, Ковель.
«Смолевичи»: Гомелько, Жевнеров, Алибеков, Бондаренко, Ращеня, Джигеро (Макаров, 56), Вакулич (Мухамедов, 63), Барсуков, Бутаревич, По (Котов, 71), Верас.
Предупреждения: Вакулич, 16. Бордуков, 40. Ращеня, 44. Верас, 73. Башилов, 75. Бондаренко, 79. Одеоибо, 89.
Удаление: Ращеня, 90+5.
Судья: Наумов (Белоруссия).
17 апреля. Бобруйск. Стадион «Спартак».