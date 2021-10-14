Белорусская федерация футбола призвала клубы экономить деньги
Исполком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» обратился к клубам с призывом «провести переговоры по пересмотру условий оплаты труда с целью оптимизации финансовых средств», сообщает официальный сайт организации. О реакции белорусских клубов информации пока нет.
Ранее президент страны Александр Лукашенко критически высказался о ситуации в белорусском футболе и заявил о необходимости экономить средства.
«Неправда, что мы не будем платить деньги хорошим спортсменам и спортсменам, которые дают результат, — цитирует Лукашенко Zerkalo.io. — Мы будем платить деньги, и будем платить хорошие деньги. Мы найдем деньги.
Но если нет результата, даже не надейтесь. И ответите за те деньги, которые вы потратили. Это я вам говорю как чиновникам от спорта. Шальных денег больше не будет. И не дай бог Комитет госконтроля мне доложит, что вы не отработали нормально систему заработной платы".
Кроме того, в АБФФ подчеркнули необходимости вакцинации команд от коронавируса.
Дополнительная информация:
https://abff.by/news/article/zasedanie-ispolkoma-itogi-21563
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