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Белорусская федерация футбола призвала клубы экономить деньги

14 октября, 23:28

Исполком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» обратился к клубам с призывом «провести переговоры по пересмотру условий оплаты труда с целью оптимизации финансовых средств», сообщает официальный сайт организации. О реакции белорусских клубов информации пока нет.

Ранее президент страны Александр Лукашенко критически высказался о ситуации в белорусском футболе и заявил о необходимости экономить средства.

«Неправда, что мы не будем платить деньги хорошим спортсменам и спортсменам, которые дают результат, — цитирует Лукашенко Zerkalo.io. — Мы будем платить деньги, и будем платить хорошие деньги. Мы найдем деньги.

Но если нет результата, даже не надейтесь. И ответите за те деньги, которые вы потратили. Это я вам говорю как чиновникам от спорта. Шальных денег больше не будет. И не дай бог Комитет госконтроля мне доложит, что вы не отработали нормально систему заработной платы".

Кроме того, в АБФФ подчеркнули необходимости вакцинации команд от коронавируса.

Дополнительная информация:

https://abff.by/news/article/zasedanie-ispolkoma-itogi-21563

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Евгений Петров все материалы автора

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