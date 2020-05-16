БАТЭ разгромил «Слуцк» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии

БАТЭ разгромил «Слуцк» в матче 9-го тура чемпионата Белоруссии — 3:0. Голами отметились Неманья Милич, бывший игрок нижегородской «Волги» Игорь Стасевич и экс-хавбек «Динамо», «Томи» и «Оренбурга» Павел Нехайчик.

Также в составе победителей вышли бывший футболист «Спартака» и «Сибири» Егор Филипенко, экс-хавбек «Крыльев Советов», «Динамо» и «Оренбурга» Станислав Драгун и Максим Скавыш, выступавший ранее за «Балтику».

В составе «Слуцка» вышли три россиянина — Артем Сердюк, Сослан Такулов и Алан Короев.

Победа вывела БАТЭ на первое место в таблице — 15-кратный чемпион Белоруссии после двух поражений на старте сезона не проигрывает семь туров подряд. «Слуцк» идет на четвертой строчке.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

9-й тур

БАТЭ — «Слуцк» — 3:0 (2:0)

Голы: Милич, 4 (1:0). Стасевич, 24 (2:0). Нехайчик, 70 (3:0).

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Настич, А.Филипович, Я.Филипович, Стасевич, Драгун, Яблонский (Бага, 78), Видлюмссон, Милич (Нехайчик, 64), Дубаич (Скавыш, 64).

«Слуцк»: Панкратов, Кривулькин, Коанда, Образов, Чеботаев, Такулов, Бала (Короев, 77), Бобко (Трубило, 66), Семенов, Тетеренко (Салу, 46), Сердюк.

Предупреждения: Коанда, 16. Чеботаев, 17. Тетеренко, 23. Филипенко, 66. Настич, 85. Короев, 85.

Судья: Стецурин.

16 мая. Борисов. Стадион «Борисов-Арена».