БАТЭ победил «Ислочь» с Цвейбой-младшим

БАТЭ обыграл «Ислочь» в матче 11-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. В составе победителей а поле появились три бывших футболистов российских клубов: Станислав Драгун («Крылья Советов», «Динамо», «Оренбург»), Павел Нехайчик («Динамо», «Томь», «Оренбург»), Игорь Стасевич («Волга»).

За «Ислочь» 90 минут отыграл россиянин Сандро Цвейба, сын бывшего защитника сборной России Ахрика Цвейбы.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

11-й тур

БАТЭ — «Ислочь» — 1:0 (1:0)

Гол: Милич, 39 — с пенальти.

БАТЭ: Чичкан, Настич, А.Филипович, Я.Филипович, Волков, Бага, Стасевич (Бессмертный, 89), Нехайчик, Драгун (Березкин, 69), Яблонский, Милич (Скавыш, 74).

«Ислочь»: Хаткевич, Концевой, Карпович, Янушкевич, Папуш, Стефен (Адегбола, 87), Патоцкий, Цвейба, Мельник (Быченок, 73), Холодинский (Лисовский, 44), Янсане.

Предупреждения: Концевой, 38. Янсане, 58.

Удаления: Янсане, 61. Янушкевич, 90+4.

Судья: Щербаков.

31 мая. Борисов. Стадион «Борисов-Арена».