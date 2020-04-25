БАТЭ победил «Городею», голы забили экс-игроки «Динамо» и «Рубина»

БАТЭ обыграл «Городею» в матче 6-го тура чемпионата Белоруссии — 2:0. Голы забили бывшие игроки российских клубов Станислав Драгун («Крылья Советов», «Динамо», «Оренбург») и Антон Сарока («Рубин»).

В составе БАТЭ на поле также появились Егор Филипенко (играл за «Спартак» и «Сибирь»), Игорь Стасевич («Волга»), Павел Нехайчик («Томь») и Максим Скавыш («Балтика»).

За «Городею» сыграли два россиянина — Андрей Сорокин и Сергей Архипов.

БАТЭ в таблице догнал трех лидеров — «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» и «Витебск», у которых по игре в запасе.

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6-й тур

«Городея» — БАТЭ — 0:2 (0:0)

Голы: Драгун, 73 (0:1). Сарока, 90+3 (0:2).

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович (Шавель, 78), Сорокин, Шестиловский (Пушняков, 79), Позняк, Йоксимович, Усеня, Яскович, Архипов (Байдук, 67), Сайчич.

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, Волков, Бессмертный, Бага, Стасевич (Скавыш, 84), Яблонский (Драгун, 73), Видлюмссон, Сарока, Милич (Нехайчик, 67).

Предупреждения: Сазанович, 22. Милич, 37. Архипов, 60. Настич, 66. Волков, 69.

Судья: Доля.

25 апреля. Городея. Стадион «Городея».