БАТЭ обыграл «Славию» и вышел в финал Кубка Белоруссии

БАТЭ выиграл у «Славии» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии. В первой игре «Славия» победила со счетом 1:0. По сумме двух игр клуб из Борисова пробился в финал.

В составе победителей отличился Захар Волков. Также собственные ворота поразил Игорь Тымонюк. В финале БАТЭ сыграет с брестским «Динамо», которое ранее прошло «Шахтер» (2:0, 2:4).

В составе команды из Мозыря на поле выходили три россиянина: вратарь Михаил Барановский, защитник Юрий Недашковский и форвард Никита Мельников.

Кубок Белоруссии. 1/2 финала

Ответный матч

БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь) — 2:0 (2:0)

Голы: Волков, 12 (1:0). Тымонюк, 45 — в свои ворота (2:0).

БАТЭ: Щербицкий, Настич, Бессмертный, Филипенко, Волков, Яблонский, Драгун (Видлюмссон, 78), Стасевич, Бага, Нехайчик (Милич, 74), Скавыш.

«Славия»: Барановский, Пантя, Тымонюк, Недашковский, Раевский, Шевченко, Костров, Жук (Ковалевский, 69), Котляров (Слюсар, 77), Нар, Мельников.

Предупреждения: Нехайчик, 55. Настич, 56. Мельников, 72. Яблонский, 79. Ковалевский, 83. Нар, 86. Волков, 90+2.

Судья: Стецурин.

29 апреля. Борисов. Стадион «Борисов-Арена».

Первый матч — 0:1