БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью, экс-игрок «Томи» Нехайчик не забил пенальти

БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Белоруссии — 0:0. Клуб из Жодино упустил шанс вернуться в единоличные лидеры таблицы и делит лидерство с еще двумя клубами. БАТЭ идет восьмым.

В первом тайме бывший хавбек «Томи» Павел Нехайчик не реализовал пенальти.

В составе БАТЭ, помимо Нехайчика, вышли Станислав Драгун («Крылья Советов», «Динамо», «Оренбург»), Максим Скавыш («Балтика»), Игорь Стасевич («Волга»), Егор Филипенко («Спартак», «Сибирь»), Антон Сарока («Рубин»).

За «Торпедо-БелАЗ» сыграли экс-футболист «Томи» Максим Бордачев и россияне Виталий Устинов и Дмитрий Яшин.

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5-й тур

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0

Нереализованный пенальти: Нехайчик, 41 (мимо)

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, Волков, Бессмертный, Стасевич, Нехайчик (Милич, 62), Драгун, Яблонский, Видлюмссон (Бага, 86), Скавыш (Сарока, 77).

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Яшин, Степанов, Афанасьев (Леонович, 77), Хачатурян, Юсов (Липе Велозу, 46), Премудров, Габриэл Рамос, Антилевский (Щербо, 88).

Предупреждения: Афанасьев, 40. Яшин, 42. Устинов, 75.

Судья: Стецурин.

18 апреля. Борисов. Стадион «Борисов-Арена».