Аршавин рассказал, почему он не комментирует чемпионат Белоруссии

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в прямом эфире Instagram с другим экс-зенитовцем Александром Кержаковым ответил на вопрос, почему он не комментирует белорусский чемпионат.

— Меня обкатывают к Евро-2020. Почему не комментирую чемпионат Белоруссии? Я вообще плохой комментатор, поэтому не комментирую, — сказал Аршавин, который сейчас работает на «Матч ТВ».

Чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее Аршавин заявил, что под белорусский чемпионат хорошо засыпать.