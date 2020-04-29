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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Аршавин рассказал, почему он не комментирует чемпионат Белоруссии

20:24
Чемпионат Белоруссии. Фото "Прессбол".
Чемпионат Белоруссии. Фото "Прессбол".
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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в прямом эфире Instagram с другим экс-зенитовцем Александром Кержаковым ответил на вопрос, почему он не комментирует белорусский чемпионат.

— Меня обкатывают к Евро-2020. Почему не комментирую чемпионат Белоруссии? Я вообще плохой комментатор, поэтому не комментирую, — сказал Аршавин, который сейчас работает на «Матч ТВ».

Чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее Аршавин заявил, что под белорусский чемпионат хорошо засыпать.

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