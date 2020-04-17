Андрей Канчельскис: «Белоруссию смотрю, чтобы отвлечься»

Известный в прошлом полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, сейчас тренирующий узбекский «Навбахор», рассказал о своем отношении к чемпионату Белоруссии.

— Белоруссию смотрю, чтобы отвлечься, — сказал Канчельскис. — Интересно хоть какой-то футбол посмотреть вживую. Видел три матча минского «Динамо», которое тренирует Гуренко. Наверное, Сергей строит новую команду, поэтому нет возможности приобрести классных футболистов.

Напомним, что чемпионат Белоруссии — единственный турнир в Европе, который не приостановлен из-за пандемии коронавируса. (Евгений Белоусов)

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