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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Алиев считает, что у Милевского есть шанс завоевать «Золотой мяч»

20:12
Артем Милевский. Фото footballua.tv.
Артем Милевский. Фото footballua.tv.
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Бывший полузащитник киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев пообщался со своим другом, форвардом брестского «Динамо» Артемом Милевским.

-6 января вручают «Золотой мяч». Если остальные чемпионаты не восстановят, ты чувствую, подзалетишь на золотой мячишко. А ты еще на сцену в халате выйдешь, — сказал Алиев в эфире Youtube-канала «Миля».

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский чемпионат, который не был прерван из-за коронавируса.

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