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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Александр Лисовский возглавил БАТЭ

11:16
Александр Лисовский. Фото ФК БАТЭ.
Александр Лисовский. Фото ФК БАТЭ.
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К исполнению функций главного тренера БАТЭ приступит Александр Лисовский, сообщает сайт клуба.

45-летний специалист работает в команде с октября 2013 года (с пятимесячной отлучкой в «Смолевичи» в 2018-м). Он являлся важным элементом в штабах Александра Ермаковича и Алексея Баги, внося весомый вклад в попадания «желто-синих» в групповые раунды Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, а также успешные выступления на внутренней арене, помог своему предшественнику Кириллу Альшевскому в походе за Кубком Белоруссии-2019/20.

Дополнительная информация:

https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id12752

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