Александр Лисовский возглавил БАТЭ

К исполнению функций главного тренера БАТЭ приступит Александр Лисовский, сообщает сайт клуба.

45-летний специалист работает в команде с октября 2013 года (с пятимесячной отлучкой в «Смолевичи» в 2018-м). Он являлся важным элементом в штабах Александра Ермаковича и Алексея Баги, внося весомый вклад в попадания «желто-синих» в групповые раунды Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, а также успешные выступления на внутренней арене, помог своему предшественнику Кириллу Альшевскому в походе за Кубком Белоруссии-2019/20.