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Александр Глеб вошел в совет директоров «Торпедо-БелАЗа»

12:35
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Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб стал членом совета директоров жодинского «Торпедо-БелАЗа».

40-летний Глеб присутствовал на собрании команды после зимней паузы, которое состоялось вчера, 10 января.

Глеб завершил карьеру в марте 2020 года. Последним клубом футболиста была «Ислочь».

Дополнительная информация:

http://torpedo-belaz.by/avtozavodtsy-vyshli-iz-otpuska-2/

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Иван Торопцев все материалы автора

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