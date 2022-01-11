Александр Глеб вошел в совет директоров «Торпедо-БелАЗа»
12:35
Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб стал членом совета директоров жодинского «Торпедо-БелАЗа».
40-летний Глеб присутствовал на собрании команды после зимней паузы, которое состоялось вчера, 10 января.
Глеб завершил карьеру в марте 2020 года. Последним клубом футболиста была «Ислочь».
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