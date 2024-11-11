АБФФ продлила контракт с главным тренером сборной Белоруссии Алосом

Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос продолжит тренировать национальную команду, сообщает Белорусская федерация футбола (АБФФ).

Контракт с 49-летним испанцем продлили до ноября 2026 года.

Алос возглавляет сборную Белоруссии с августа прошлого года. Под его руководством команда провела 14 матчей, одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью и уступила в 4 встречах.

После 4 матчей Белоруссия с 6 очками занимает второе место в группе Лиги наций УЕФА.