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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 19:31

АБФФ продлила контракт с главным тренером сборной Белоруссии Алосом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос продолжит тренировать национальную команду, сообщает Белорусская федерация футбола (АБФФ).

Контракт с 49-летним испанцем продлили до ноября 2026 года.

Алос возглавляет сборную Белоруссии с августа прошлого года. Под его руководством команда провела 14 матчей, одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью и уступила в 4 встречах.

После 4 матчей Белоруссия с 6 очками занимает второе место в группе Лиги наций УЕФА.

Источник: АБФФ
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