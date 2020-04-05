18-летний воспитанник «Зенита» стал игроком «Энергетика-БГУ»

Российский вратарь Владислав Баконин подписал контракт с «Энергетиком-БГУ», сообщает официальный сайт белорусского клуба.

18-летний воспитанник «Зенита» подписал соглашение с клубом и будет выступать под номером «13». Баконин закончил академию сине-бело-голубых летом 2019 года. На его счету 1 матч за молодежную команду «Зенита» в сезоне-2019/20.

Также, в заявлении «Энергетика-БГУ» сообщается, что другой россиянин, 19-летний полузащитник Даниил Виговский продлил контракт с клубом.