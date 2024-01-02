Футбол
Кубок Азии
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Кубок Азии

Сегодня, 19:36

Вратарь молодежной команды ЦСКА Сарраф попал в заявку сборной Сирии на участие в Кубке Азии

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф в составе сборной Сирии примет участие в Кубке Азии-2024.

18-летний Сарраф — уроженец города Москвы и имеет сирийское гражданство. В этом сезоне вратарь не сыграл ни одного матча за ЦСКА в МФЛ.

Кубок Азии пройдет с 12 января по 10 февраля в Катаре. Соперниками сборной Сирии на групповом этапе будут команды Индии, Узбекистана и Австралии.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Новый чемпион РПЛ и «Золотой мяч» Беллингему вошли в список футбольных прогнозов на 2024 год
Биография Артура Бетербиева: чеченец живет в Канаде и любит Россию
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол игрока ЦСКА Файзуллаева вывел сборную Узбекистана на Кубок Азии U23

Кубок Азии 2024: даты и место проведения и все участники турнира

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости