Вратарь молодежной команды ЦСКА Сарраф попал в заявку сборной Сирии на участие в Кубке Азии

Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф в составе сборной Сирии примет участие в Кубке Азии-2024.

18-летний Сарраф — уроженец города Москвы и имеет сирийское гражданство. В этом сезоне вратарь не сыграл ни одного матча за ЦСКА в МФЛ.

Кубок Азии пройдет с 12 января по 10 февраля в Катаре. Соперниками сборной Сирии на групповом этапе будут команды Индии, Узбекистана и Австралии.