Сборная Саудовской Аравии осталась без главного тренера

Федерация футбола Саудовской Аравии не будет продлевать контракт с главнм тренером сборной Хуаном Антонио Пицци, сообщает официальный сайт организации. Ранее сам испанский специалист говорил, что федерация не вела с ним переговоры о продлении контракта после Кубка Азии.

Пицци принял Саудовскую Аравию в ноябре 2017 года. Под его руководством команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира-2018 (0:5 с Россией, 0:1 с Уругваем, 2:1 с Египтом). На Кубке Азии-2019 аравийцы вылетели в 1/8 финала, проиграв Японии (0:1).