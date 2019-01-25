Чемпион Кубка Азии-2015 Австралия проиграла ОАЭ в четвертьфинале

Сборная ОАЭ обыграла Австралию в 1/4 финала Кубка Азии. Австралийцы второй раз после перехода в Азиатскую конфедерацию не смогли пробиться в финал турнира. В 2007 году они также вылетели в четвертьфинале. В 2011 году австралийцы завоевали серебро, а на домашнем турнире в 2015 году стали чемпионами.

Сборная ОАЭ - бронзовый призер Кубка Азии. В полуфинале их соперником станет Катар, который сегодня обыграл Корею 1:0.

В другом полуфинале встретятся Иран и Япония.

Кубок Азии

1/4 финала

ОАЭ - Австралия - 1:0 (0:0)

Гол: Мабхут, 68.