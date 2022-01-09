Салах, Мане, Менди и лучший бомбардир Лиги чемпионов. 8 звезд Кубка Африки-2021

Футболисты, чью игру точно не стоит пропускать в ближайшие три недели.

Эдуар Менди

29 лет, Сенегал, «Челси»

Эдуар Менди. Фото Getty Images

Эдуар Менди дебютировал в сборной Сенегала только в ноябре 2018-го. За три года статус голкипера сильно вырос. Перед началом сезона-2020/21 он перешел в «Челси», где провел мощный сезон и помог клубу выиграть Лигу чемпионов. В национальной команде его успехи на клубном уровне не остались незамеченными.

В африканском отборе на ЧМ-2022 29-летний вратарь провел пять матчей из шести возможных. На прошлом Кубке Африки Менди начинал в старте, но после второго тура присел на скамейку вплоть до финала. Сейчас слабо верится, что один из лучших вратарей мира уступит место Альфреду Гомису.

Если говорить о выступлениях в этом сезоне, то Менди уже успел провести восемь матчей на ноль в АПЛ и четыре — в Лиге чемпионов. Помешать провести хороший турнир может коронавирус. По информации сенегальского журналиста Папа Махмуда Гейе, 29-летний футболист изолирован еще с двумя соотечественниками после положительного теста.

Калиду Кулибали

30 лет, Сенегал, «Наполи»

Калиду Кулибали. Фото Getty Images

Калиду Кулибали давно ходит в претендентах на переход в самые разные топ-клубы. На пике его стоимость достигала 75 миллионов евро, согласно данным Тransfermarkt. Сейчас сенегальцу уже 30 лет, и стоит он на 30 миллионов евро дешевле. Виной тому, помимо возраста, не всегда стабильная игра центрального защитника.

При этом на уровне Кубка африканских наций Кулибали все равно остается звездой и одним из лучших футболистов континента. В своей сборной он уже дорос до звания капитана. Однако сейчас перед турниром возник целый ворох проблем. В 2019 году защитник получил дисквалификацию на финал из-за перебора желтых карточек, а на этот раз 30-летний футболист заразился коронавирусом, уже прибыв в расположение сборной. В случае с Кулибали информацию о ковиде подтвердил клуб.

Ашраф Хакими

23 года, Марокко, «ПСЖ»

Ашраф Хакими. Фото Getty Images

Самый молодой представитель нашего рейтинга уже обладает солидным опытом выступлений на высшем уровне. Помимо богатой клубной карьеры, Ашраф Хакими к своим 23 годам провел 41 матч за сборную Марокко. За плечами крайнего защитника — Кубок Африки-2019 и ЧМ-2018 в России.

Быстрый фланговый игрок с хорошим пасом был востребован во всех своих командах. Даже в суперзвездном «ПСЖ» Хакими сразу пришелся ко двору. В нынешнем сезоне 70-миллионный игрок провел 25 матчей, в которых трижды забил и отдал три результативные передачи.

Франк Кессье

25 лет, Кот-д'Ивуар, «Милан»

Франк Кессье. Фото Getty Images

Франка Кессье можно смело называть одним из символов возрождения «Милана». За неполные пять лет в клубе ивуариец стал лидером «россонери». По информации The Athletic, за 25-летним игроком следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Этот Кубок Африки станет уже третьим для мощного полузащитника. В 2019-м его Кот-д'Ивуар оступился в четвертьфинале, проиграв будущим чемпионам из Алжира. Кессье прогрессирует каждый сезон, а крупный турнир сборных станет очередным шансом громко заявить о себе. В нынешнем сезоне штатный пенальтист красно-черных забил пять мячей в 16 играх серии А.

Рияд Махрез

30 лет, Алжир, «Манчестер Сити»

Рияд Махрез. Фото Getty Images

Переходим к единственному представителю действующих чемпионов Африки. Лучшим игроком прошлого турнира признали Исмаэля Беннасера из «Милана», но капитаном и ментальным лидером команды все равно был Рияд Махрез из «Манчестер Сити». С тремя голами вингер разделил второе место в споре бомбардиров на том турнире еще с тремя футболистами. Один из мячей Махрез забил в полуфинале с Нигерией ударом со штрафного на 90+5-й минуте матча.

В свои 30 лет алжирец остается неотъемлемой частью механизма Хосепа Гвардиолы. В Лиге чемпионов Марез и вовсе лучший бомбардир «Сити» уже второй год подряд. Забить четыре мяча (три из которых — в полуфинале с «ПСЖ») в прошлом розыгрыше и пять за групповой этап этого при активной ротации состава, которую использует Гвардиола, явно не было легкой задачей.

Мохаммед Салах

29 лет, Египет, «Ливерпуль»

Мохамед Салах. Фото Getty Images

А вот и главная звезда турнира. По крайней мере, на бумаге. Мохаммед Салах занял 7-е место в голосовании за «Золотой мяч» — 2021 и попал в тройку номинантов на награду лучшему игроку мира по версии ФИФА.

В нынешнем сезоне Салах лидирует в чемпионате Англии по голам (16) и голевым передачам (9), а в Лиге чемпионов забивает в среднем больше мяча за игру (семь голов за шесть матчей). Серьезная заявка на приз от ФИФА и «Золотой мяч» — 2022 сделана, но нужно подкрепить амбиции успехом на крупном турнире.

На прошлом Кубке Африки Египет уверенно прошел группу с тремя победами и без пропущенных голов. Салах в тех играх отличился дважды. Однако одни из главных фаворитов турнира оступились на сборной ЮАР уже в 1/8 финала (0:1). Болельщики точно ждут большего от своей сборной и главной звезды на этот раз.

Садио Мане

29 лет, Сенегал, «Ливерпуль»

Садио Мане. Фото Getty Images

Партнер Салаха по «Ливерпулю» Садио Мане в нынешнем сезоне уступил место второго бомбардира команды Диогу Жоте, но и сам выступает довольно неплохо. В Лиге чемпионов сенегалец отличился дважды в шести матчах, а в АПЛ наколотил восемь мячей в 20 играх.

От Мане пострадали все соседи по таблице: «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси». В ворота синих 29-летний вингер забил 2 января — сразу перед тем, как полететь с голкипером соперника Эдуаром Менди в расположение сборной Сенегала.

В ближайший месяц непримиримым соперникам придется сообща добывать сенегальской команде Кубок Африки. Три мяча Мане на прошлом турнире помогли команде дойти до финала, где Сенегал уступил Алжиру (0:1).

Себастьян Аллер

27 лет, Кот-д'Ивуар, «Аякс»

Себастьян Аллер. Фото Getty Images

До нынешнего сезона Себастьян Аллер, скорее всего, был самым неизвестным игроком из этого списка. Он прославился в феврале 2021 года, когда «Аякс» по ошибке не внес его в заявку на Лигу Европы, хотя приобрели Аллера как раз под этот турнир. Чемпионство в Голландии позволило 27-летнему нападающему попробовать себя в Лиге чемпионов, и пока получается очень здорово.

Ивуариец переписал множество рекордов для дебютантов. За шесть матчей он отметился 10 голами и двумя ассистами. В эредивизи форвард тоже хорош: 12 + 4 в 17 играх.

Аллер родился во Франции и выступал за юношеские и молодежные команды этой страны, но в 2020 году принял решение играть за сборную исторической родины. Пока в его активе три гола в восьми матчах за Кот-д'Ивуар. Не стоит удивляться, если Аллер за один Кубок Африки забьет больше, чем в восьми предыдущих встречах.