Салах, Мане, Менди и лучший бомбардир Лиги чемпионов. 8 звезд Кубка Африки-2021
Эдуар Менди
29 лет, Сенегал, «Челси»
Эдуар Менди дебютировал в сборной Сенегала только в ноябре 2018-го. За три года статус голкипера сильно вырос. Перед началом сезона-2020/21 он перешел в «Челси», где провел мощный сезон и помог клубу выиграть Лигу чемпионов. В национальной команде его успехи на клубном уровне не остались незамеченными.
В африканском отборе на ЧМ-2022 29-летний вратарь провел пять матчей из шести возможных. На прошлом Кубке Африки Менди начинал в старте, но после второго тура присел на скамейку вплоть до финала. Сейчас слабо верится, что один из лучших вратарей мира уступит место Альфреду Гомису.
Если говорить о выступлениях в этом сезоне, то Менди уже успел провести восемь матчей на ноль в АПЛ и четыре — в Лиге чемпионов. Помешать провести хороший турнир может коронавирус. По информации сенегальского журналиста Папа Махмуда Гейе, 29-летний футболист изолирован еще с двумя соотечественниками после положительного теста.
Калиду Кулибали
30 лет, Сенегал, «Наполи»
Калиду Кулибали давно ходит в претендентах на переход в самые разные топ-клубы. На пике его стоимость достигала 75 миллионов евро, согласно данным Тransfermarkt. Сейчас сенегальцу уже 30 лет, и стоит он на 30 миллионов евро дешевле. Виной тому, помимо возраста, не всегда стабильная игра центрального защитника.
При этом на уровне Кубка африканских наций Кулибали все равно остается звездой и одним из лучших футболистов континента. В своей сборной он уже дорос до звания капитана. Однако сейчас перед турниром возник целый ворох проблем. В 2019 году защитник получил дисквалификацию на финал из-за перебора желтых карточек, а на этот раз 30-летний футболист заразился коронавирусом, уже прибыв в расположение сборной. В случае с Кулибали информацию о ковиде подтвердил клуб.
Ашраф Хакими
23 года, Марокко, «ПСЖ»
Самый молодой представитель нашего рейтинга уже обладает солидным опытом выступлений на высшем уровне. Помимо богатой клубной карьеры, Ашраф Хакими к своим 23 годам провел 41 матч за сборную Марокко. За плечами крайнего защитника — Кубок Африки-2019 и ЧМ-2018 в России.
Быстрый фланговый игрок с хорошим пасом был востребован во всех своих командах. Даже в суперзвездном «ПСЖ» Хакими сразу пришелся ко двору. В нынешнем сезоне 70-миллионный игрок провел 25 матчей, в которых трижды забил и отдал три результативные передачи.
Франк Кессье
25 лет, Кот-д'Ивуар, «Милан»
Франка Кессье можно смело называть одним из символов возрождения «Милана». За неполные пять лет в клубе ивуариец стал лидером «россонери». По информации The Athletic, за 25-летним игроком следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Этот Кубок Африки станет уже третьим для мощного полузащитника. В 2019-м его Кот-д'Ивуар оступился в четвертьфинале, проиграв будущим чемпионам из Алжира. Кессье прогрессирует каждый сезон, а крупный турнир сборных станет очередным шансом громко заявить о себе. В нынешнем сезоне штатный пенальтист красно-черных забил пять мячей в 16 играх серии А.
Рияд Махрез
30 лет, Алжир, «Манчестер Сити»
Переходим к единственному представителю действующих чемпионов Африки. Лучшим игроком прошлого турнира признали Исмаэля Беннасера из «Милана», но капитаном и ментальным лидером команды все равно был Рияд Махрез из «Манчестер Сити». С тремя голами вингер разделил второе место в споре бомбардиров на том турнире еще с тремя футболистами. Один из мячей Махрез забил в полуфинале с Нигерией ударом со штрафного на 90+5-й минуте матча.
В свои 30 лет алжирец остается неотъемлемой частью механизма Хосепа Гвардиолы. В Лиге чемпионов Марез и вовсе лучший бомбардир «Сити» уже второй год подряд. Забить четыре мяча (три из которых — в полуфинале с «ПСЖ») в прошлом розыгрыше и пять за групповой этап этого при активной ротации состава, которую использует Гвардиола, явно не было легкой задачей.
Мохаммед Салах
29 лет, Египет, «Ливерпуль»
А вот и главная звезда турнира. По крайней мере, на бумаге. Мохаммед Салах занял 7-е место в голосовании за «Золотой мяч» — 2021 и попал в тройку номинантов на награду лучшему игроку мира по версии ФИФА.
В нынешнем сезоне Салах лидирует в чемпионате Англии по голам (16) и голевым передачам (9), а в Лиге чемпионов забивает в среднем больше мяча за игру (семь голов за шесть матчей). Серьезная заявка на приз от ФИФА и «Золотой мяч» — 2022 сделана, но нужно подкрепить амбиции успехом на крупном турнире.
На прошлом Кубке Африки Египет уверенно прошел группу с тремя победами и без пропущенных голов. Салах в тех играх отличился дважды. Однако одни из главных фаворитов турнира оступились на сборной ЮАР уже в 1/8 финала (0:1). Болельщики точно ждут большего от своей сборной и главной звезды на этот раз.
Садио Мане
29 лет, Сенегал, «Ливерпуль»
Партнер Салаха по «Ливерпулю» Садио Мане в нынешнем сезоне уступил место второго бомбардира команды Диогу Жоте, но и сам выступает довольно неплохо. В Лиге чемпионов сенегалец отличился дважды в шести матчах, а в АПЛ наколотил восемь мячей в 20 играх.
От Мане пострадали все соседи по таблице: «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси». В ворота синих 29-летний вингер забил 2 января — сразу перед тем, как полететь с голкипером соперника Эдуаром Менди в расположение сборной Сенегала.
В ближайший месяц непримиримым соперникам придется сообща добывать сенегальской команде Кубок Африки. Три мяча Мане на прошлом турнире помогли команде дойти до финала, где Сенегал уступил Алжиру (0:1).
Себастьян Аллер
27 лет, Кот-д'Ивуар, «Аякс»
До нынешнего сезона Себастьян Аллер, скорее всего, был самым неизвестным игроком из этого списка. Он прославился в феврале 2021 года, когда «Аякс» по ошибке не внес его в заявку на Лигу Европы, хотя приобрели Аллера как раз под этот турнир. Чемпионство в Голландии позволило 27-летнему нападающему попробовать себя в Лиге чемпионов, и пока получается очень здорово.
Ивуариец переписал множество рекордов для дебютантов. За шесть матчей он отметился 10 голами и двумя ассистами. В эредивизи форвард тоже хорош: 12 + 4 в 17 играх.
Аллер родился во Франции и выступал за юношеские и молодежные команды этой страны, но в 2020 году принял решение играть за сборную исторической родины. Пока в его активе три гола в восьми матчах за Кот-д'Ивуар. Не стоит удивляться, если Аллер за один Кубок Африки забьет больше, чем в восьми предыдущих встречах.
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