Коморы сыграли против Камеруна с полевым игроком в воротах, шок для Нигерии и Эджуке, экс-одноклубник Николсона из «Спартака» — звезда плей-офф

Главные события первых дней плей-офф Кубка Африки

Победные сальто

Сначала — о случившемся в первый день плей-офф. В игре Буркина-Фасо и Габона, который прославился изгнанием из команды ее главных звезд — Обамеянга и Лемина, была своя драматургия. Например, самый яркий игрок «Жеребцов» — нападающий «Астон Виллы» Бертран Траоре в дебюте не реализовал пенальти, но спустя десять минут реабилитировался голом с игры. Однако он не стал победным, так как в концовке основного времени Габону на помощь пришел автогол Гиры.

При этом «Пантеры» с 67-й минуты играли в меньшинстве. Развязка наступила уже в серии пенальти, где команды исполнили по девять ударов, и одним из неудачников среди проигравших оказался бывший полузащитник «Ростова» Канга. А герой — голкипер Коффи, являющийся одним из самых эффективных вратарей в бельгийской лиге. Бывший одноклубник спартаковского новичка Николсона по «Шарлеруа» не только отлично справился со своей работой, но и отметил решающий 11-метровый связкой из шести сальто назад, которые сделали его звездой интернета.

Создается ощущение, что выход «Жеребцов» в четвертьфинал на какое-то время даже затмил случившийся в Буркина-Фасо военный переворот.

Без земли и денежных бонусов

Но все эти события ушли в тень, когда через два часа паковать чемоданы перед дорогой домой отправилась Нигерия. С одной стороны — это оглушительная сенсация, ведь «Суперорлы» прошли групповой турнир без осечек. Вместе с тем, нигерийцам не повезло с соперником, который неожиданно оказался в своем квартете на третьем месте, в заключительном туре пропустив от Гамбии на третьей добавленной минуте.

«Орлы Карфагена» — крайне неприятный соперник, не потерявший в качестве даже после потери большой группы игроков. У Туниса организованная и опытная команда, которой удалось воплотить замысле своего тренера Мондера Кебайера, сделавшего акцент на нейтрализации флангов нигерийской атаки и обратившего внимание на проблемы, возникающие у соперника после потерь мяча.

Нигерийские эксперты обращали внимание, что в такой игре важно наличие «десятки», однако признанный лучшим тренером группового раунда Августин Эгуавон доверял эту роль непрофильным игрокам, и против Туниса его ставка не сыграла. Сказались и отсутствие ряда игроков, включая оставшегося вне заявки форварда ЦСКА Чидеры Эджуке. И, конечно, Эгуавон тысячу раз пожалел о своем решении поменять Ихеаначо, так как вышедший вместо него Ивоби спустя несколько минут получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве на ключевой отрезок матча.

Назначенный в экстренном порядке Эгуавон покидает свой пост, который он занимал на временной основе и возвращается к работе техническим секретарем нигерийской федерации футбола. Теоретически он мог остаться в случае завоевания чемпионского титула, но теперь «Суперорлы» будут пытаться пробиться на ЧМ-2022 с новым тренером. Скорее всего, им станет португалец Жозе Пезейру, который качественно работал со сборной Венесуэлы, но ушел в отставку, так как в течение года он и его штаб не получали заработную плату.

В Нигерии же проблем с финансами нет. Например, по окончании группового турнира управляющий Центрального банка страны от имени Коалиции частного бизнеса, которая помогает правительству в борьбе с пандемией, пообещал, что каждый гол в победных матчах плей-офф принесет «Суперорлам» 50 тысяч евро, а чемпионский титул даст еще 250 тысяч. Другой спонсор гарантировал выделение бесплатных земельных участков для всех членов сборной, но, как посчитали многие, это только отвлекало футболистов. Все это осталось невостребованным, но остались еще более впечатляющие бонусы за попадание на чемпионат мира. Встречи с неудачником континентального первенства Ганой пройдут в конце марта, а за Кубок Африки будут бороться другие.

Театр регламентного абсурда

Сказка впервые выступавшей в финальном турнире сборной Коморских островов превратилась в фарс в плей-офф. Перед игрой с Камеруном у дебютантов просто не осталось вратарей. Основной голкипер Бен-Буана получил травму на финише группового турнира, а два его сменщика оказались в числе семи футболистов, заразившихся коронавирусом. Положительный тест и у главного тренера Амира Абду, а регламент турнира суров. Это в европейских лигах обязательно наличие хотя бы одного здорового голкипера, а организаторы Кубка Африки вписали в регламент максимально жесткие требования. Матч не отменяется, если есть 11 здоровых футболистов, а место в воротах придется занять полевому игроку.

#TeamComoros left-back Chaker Alhadhur held on to a clean sheet for 30 minutes against #TeamCameroon



Karl Toko Ekambi opens the scoring. #AFCON2021 pic.twitter.com/QhvGNQGT1N — Squawka News (@SquawkaNews) January 24, 2022

Абсурд. Но еще сильнее удивила принципиальность организаторов, не позволивших сыграть сдавшему отрицательный тест Али Ахамаде, предписав ему провести пять дней в карантине. Только еще один тест по истечении этого срока дал бы ему право продолжить выступления на турнире. А вынужденным вратарем стал 30-летний защитник французского «Аяччо» Шакер Аль-Хадур, которому удалось лучше других проявить себя на тренировках в новом амплуа. Партнеры так о нем заботились, что сразу помчались в атаку, но получили новые неприятности. Коморский капитан Адбу в центре поля наступил шипами на ногу соперника, и после подсказки ВАР арбитр на 7-й минуте оставил гостей вдесятером.

?? Left back Chaker Alhadhur in goal after both keepers are out due to COVID.

?? Captain Jimmy Abdou sent off in the seventh minute.



Uphill battle for Comoros ? pic.twitter.com/GBRL16WRrK — B/R Football (@brfootball) January 24, 2022

«Сухим» Аль-Хадур продержался почти полчаса, пока мяч в угол не уложил Токо-Экамби. Камерун словно не хотел превращать игру в фарс, не увеличивая темп и не атакуя с остервенением. Но как же смелы были островитяне, периодически заставлявшие будущего вратаря «Интера» Онану совершать сэйвы для хит-парадов! Это заставило «Неукротимых львов» во втором тайме включиться на полную мощь, и Аль-Хадур в нескольких эпизодах сыграл феноменально даже по меркам профессиональных голкиперов. Даже после шестого мяча лучшего снайпера турнира Абубакара ему и забившей потрясающий гол со штрафного коморской сборной есть, чем гордиться. Если и бывают достойные поражение — то это его образец. А вратарский свитер Аль-Хадура, где новый номер просто наклеили поверх оригинального, — символ твердолобости футбольных чиновников. Но в этом тоже своя прелесть Кубка Африки.

Но есть у плохой организации и по-настоящему страшная сторона. Перед игрой попытка болельщиков прорваться к стадиону обернулась давкой с человеческими жертвами. Власти объявили о шести погибших, но их число может увеличиться. Среди десятков доставленных в больницы людей некоторые находятся в критическом состоянии.

Гамбийское чудо

В общем, о новой коморской сенсации даже теоретически рассуждать не приходилось. Зато она случилась в первом матче понедельника, в котором не перестающая удивлять Гамбия отправила домой Гвинею. Сначала поймала на контратаке, которую завершил самый яркий игрок «Скорпионов» — нападающий «Болоньи» Муса Барроу. Потом, оставшись в меньшинстве, отбилась в концовке, когда в одной атаке на выручку поочередно пришли штанга и перекладина.

Гвинею же ослабило отсутствие дисквалифицированного Кейта, и теперь Юрген Клопп точно знает, что одна из его звезд вот-вот вернется в «Ливерпуль». Осталось дождаться Салаха и Мане.

Секрет же успеха Гамбии — работа 48-летнего бельгийца Тома Сайнтфита, который, где только не трудился. С клубами — в Германии, Финляндии, Бельгии, ОАЭ, Танзании и ЮАР. В его послужном списке сборные Намибии, Эфиопии, Йемена, Тринидада и Тобаго, Малави, Того, Бангладеш и Мальты. Какие-то этапы карьеры получались совсем короткими. Например, в Зимбабве он подписал контракт, но не получил разрешение на работу, и бежал из страны в ЮАР после звонка о грозящем ему задержании полицией.

Зато в Гамбии бельгиец нашел себя и трудится на своем посту четвертый год в соответствии с разработанным федерацией совместным планом.

«Мы отпраздновали выход в 1/8 финала, но сделали это тихо, потому что у нас оставалось несколько дней до плей-офф, — признался уже два раза продлевавший свой контракт тренер в интервью So Foot. — У нас нет звезд. То, что я требую от игроков, довольно просто: строгость и дисциплина. Без этого мы не можем конкурировать ни с кем. Я также хочу, чтобы у моих игроков не было комплексов, когда они встречаются с более сильными командами. Пока мы строги и дисциплинированы, мы можем создавать проблемы для всех».

Получается неплохо, и Камеруну в четвертьфинале есть, чего опасаться. А как Сайнтфит общается с командой, призывая ее жить мечтой и сражаться за мечту, лучше один раз увидеть.

#TeamGambia coach Tom Saintfiet doing the right things on the pitch with his team and saying the RIGHT things in the dressing room too.



«Live the dream and experience the dream...» You can't make this up. ?#AFCONwithJuliet pic.twitter.com/kxEoWbH6vs — Juliet Bawuah (@julietbawuah) January 24, 2022

Расписание 1/8 финала:

25 января, вторник

Сенегал — Кабо-Верде (19.00)

Марокко — Малави (22.00)

26 января, среда

Кот-д'Ивуар — Египет (19.00)

Мали — Экваториальная Гвинея (22.00)

В 1/4 финала сыграют:

29 января, суббота

Гамбия — Камерун (19.00)

Буркина-Фасо — Тунис (22.00)