Защитник «МЮ» исполнил «паненку» в стиле Смолова, Мане забил после нокдауна, Хакими исполняет штрафные не хуже Месси и Неймара

Главные события второй части матчей 1/8 финала Кубка Африки.

Сенегалу потребовалось два удаления соперника

Футболисты «Ливерпуля», кажется, не могут друг без друга. В свободный день на Кубке Африки Наби Кейта и Садьо Мане встретились, покатавшись на велосипедах, и обменялись футболками своих сборных. Теперь они пересекутся только в Англии, так как Гвинея без дисквалифицированного лидера вылетела в первом же раунде плей-офф.

Сенегал же продолжает борьбу за титул, но пока команда работающего со сборной седьмой год Алиу Сиссе не может в полной мере реализовать свой атакующий потенциал. Впрочем, у «Львов Теранги» железобетонная оборона, периодически заставляющая скучать на последнем рубеже еще не пропускавшего на этом турнире голкипера «Челси» Эдуара Менди. Для выхода из группы с первого места сенегальцам хватило одного гола с пенальти в исполнении Мане, а Кабо-Верде изначально не выглядел непреодолимым соперником.

К тому же в ситуации, когда все боятся коронавируса, «Синие акулы», в полном составе сдав отрицательные тесты, стали жертвами вспышки гастроэнтерита. Это оставило вне игры пятерых футболистов, а к 21-й минуте встречи с Сенегалом в раздевалку досрочно отправился Андраде.

Следующий раз ВАР вмешался в игру после того, как за пределами штрафной Мане столкнулся головами с голкипером соперника. Сенегальскую звезду привели в себя, и он отыграл несколько минут, но вскоре после классного гола Мане почувствовал себя плохо. А его визави Возинья вел себя не совсем адекватно, как порой случается после сильных сотрясений мозга. Его с трудом увели с поля, и пока над голкипером колдовали врачи, арбитр принял решение показать ему красную карточку. И это был фактически приговор «Акулам», так как не использовать перевес в два игрока Сенегал не имел права. Но что делать дальше, если Мане, которого в госпитале навестил Возинья, не восстановится к четвертьфиналу?

Малави — как африканские сборные из прошлого

У одного из открытий турнира — сборной Малави — уникальный в своем роде тренер. Не сделав серьезной карьеры в качестве футболиста, румын Марио Мариницэ получил хорошую работу, став главой крупной транспортной и дистрибьюторской компании. «Я действительно хорошо устроился», — рассказывал 57-летний специалист golfsingleplayer.com.

Однако он мечтал быть тренером, и местом реализации амбиций выбрал Англию, годы спустя получив еще и британское гражданство. Начинал практически на общественных началах, помогая тренерам «Лейтон Ориент». Потом занимался с 15-летними в академиях «Арсенала» и «Кристал Пэлас», много учился и попробовал себя в разных амплуа. Например, был аналитиком сборной Парагвая на ЧМ-2006, а перед ЧМ-2014 читал лекции тренерам в Бразилии.

«Боже мой, столько разных работ было — наверное, мне придется написать вам список», — шутил Мариницэ, приглашенный в Малави на пост технического директора федерации с задачей за три года полностью перестроить систему местного футбола. Но так как сборная провалилась в отборе на ЧМ-2022, руководство пошло на крайние меры и доверило Мариницэ пост главного тренера на время Кубка Африки. При этом предшественник — Мек Мвасе — по просьбе нового главного остался в штабе в качестве первого помощника и вернется на свою должность после континентального первенства. Если, конечно, футбольные чиновники не уговорят Мариницэ совмещать две должности. Они ведь хотели, чтобы не выступавшая в финальных раундах с 2010 года сборная стала более организованной командой и не оказалась статистом на Кубке Африки, получив в итоге первый в истории «Пламенных» выход в плей-офф.

Так что малавийцы стали моральными победителями независимо от исхода игры с одним из главных фаворитов турнира. А Мариницэ перед игрой с Марокко жестко раскритиковал организаторов, обвинив их в недостаточном внимании к скромным сборным, у которых в отеле порой не хватало таких элементарных вещей, как молоко. «Вы же не увидите, как Садьо Мане стирает свои трусы и вешает их сушиться на куст», — заявил тренер ESPN, призвав к одинаковому отношению ко всем командам.

На поле же малавийцы не тушуются с любым соперником, и в этом есть шарм былых времен, потому что абсолютное большинство футболистов играют в Африке — дома либо в ЮАР. Два легионера из Европы представляют «Шериф» и грузинскую «Дилу», а еще один провел позапрошлый сезон в Азербайджане. Как говорится, почувствуйте разницу с марокканскими звездами. Однако Мханго, не обращая внимания на имена соперников, выстрелил в «девятку» так, как в ла лиге мало кто удивляет голкипера «Севильи» Буну.

Только в добавленное к первому тайму время — после двух попаданий в каркас ворот — за одноклубника ответил Эн-Несири. А решило все мастерство Хакими, во второй раз забившего потрясающий гол со штрафного. У него уже спрашивают о «стандартах» в «ПСЖ», но защитник пока отшучивается, пообещав поговорить с Месси и Неймаром.

Салах идет за мечтой

Почти на каждом крупном турнире на старте в плей-офф обязательно встретится матч, увидеть который хотелось бы как можно позже. На Евро-2020 в 1/8 финала были битвы Англии и Германии, Испании и Хорватии, а также Бельгии и Португалии. На Кубке Америки игры на вылет открывали Уругвай и Колумбия. В Африке же после центрального матча раунда домой должны были отправиться либо многочисленные ивуарийские звезды, либо Мо Салах, который перед стартом турнира заметил: «Кажется, это единственный турнир, который я не выигрывал».

Против «Слонов» с их сбалансированным составом и звездами в каждой линии египтянам удалось главное — не превратиться в театр одного актера. К тому же на руку «Фараонам» оказалась травма отыгравшего лишь полчаса Кессье. Без полузащитника «Милана» средняя линия ивуарийцев стала менее монолитной, а Египет оказался готов не только к нейтрализации козырей соперника, но к собственному доминированию. При этом Салах не тянул одеяло на себя, а создавал моменты для других.

The winner of the quarterfinal game between Egypt ?? and Morocco ?? will face Cameroon ?? or Gambia ?? in the semifinals. ?#TotalEnergiesAFCON2021 pic.twitter.com/FuDe7vznfF — #AFCON2021 ? (@MickyJnr__) January 26, 2022

Между тем, у Карлуша Кейруша не было таких резервов, как у соперника, имевшего возможность использовать в роли джокеров звезду АПЛ Заа и новобранца «Аталанты» Бога. Но в итоге команды так друг друга измотали, что дополнительные полчаса — за исключением редких вспышек — прошли в режиме ожидания серии пенальти. А там случилась драма защитника «МЮ» Байи, который по-пижонски без разбега подсек мяч в угол, и Абу Габаль, который вышел на замену на 88-й минуте вместо получившего травму и великолепного в этот вечер Эль-Шенави, вытянул этот удар. А Салах, как и положено главному «Фараону», забил последним. Египет, не уступавший в сериях пенальти с 1984 года, обыграл «Слонов» в плей-офф пятый раз подряд. Это уже карма.

Гроза фаворитов

Экваториальная Гвинея преподнесла еще одну сенсацию, хотя после победы над действующим чемпионом Алжиром удивляться ничему не приходится. А главный тренер сенсационного четвертьфиналиста Хуан Миха, кажется, самый спокойный человек на этом турнире, трезво оценивающий свои возможности.

«Мотивация моих игроков проста — обыгрывать другие сборные. Мы остаемся верными нашему стилю. У каждой игры есть своя история, и если у Мали больше шансов на победу, мы это принимаем. Мы выиграли у Алжира, но это не значит, что мы лучше их или Сьерра-Леоне, которую мы тоже превзошли. Это были просто две игры против двух команд», — сказал он перед стартом плей-офф и пообещал, что его футболисты отдадут все силы в 1/8 финала. А теперь и не знаешь: кто окажется прагматичнее в четвертьфинале — «Молнии» или более классный, но пока не блещущий в атаке Сенегал?

В четвертьфиналах сыграют:

29 января, суббота

Гамбия — Камерун (19.00)

Буркина-Фасо — Тунис (22.00)

30 января, воскресенье

Египет — Марокко (19.00)

Сенегал — Экваториальная Гвинея (22.00)