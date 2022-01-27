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Сегодня, 01:20

Защитник «МЮ» исполнил «паненку» в стиле Смолова, Мане забил после нокдауна, Хакими исполняет штрафные не хуже Месси и Неймара

Определились все участники 1/4 финала Кубка Африки
Андрей Кузичев
Корреспондент
Ашраф Хакими.
Фото Instagram
Главные события второй части матчей 1/8 финала Кубка Африки.

Сенегалу потребовалось два удаления соперника

Кубок Африки. 1/8 финала
25 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Сенегал
2:0
Кабо-Верде
Голы
Мане, 63 (1:0), Дьенг, 90+2 (2:0)
Сенегал
Менди Диалло Сисс (Мбай, 90+5 ) Кулибали Сарр Гей Менди Гей (Лопи, 81 ) Диа Мане (Дьенг, 70 ) Дьедиу
Кабо-Верде
Возинья Стопира Лопеш (Диней Боржес, 46) Тавареш (Боржеш, 69) Фортеш Андраде Монтейру Роша Сантуш (Семеду, 75) Фортеш Мендеш Родригеш (Марсиу Роза, 58) Мендеш да Граса (Тавареш, 75)
Предупреждения
Менди 72  - 
Удаления
Андраде 21, Возинья 57
Судьи
Бенбрахам

Футболисты «Ливерпуля», кажется, не могут друг без друга. В свободный день на Кубке Африки Наби Кейта и Садьо Мане встретились, покатавшись на велосипедах, и обменялись футболками своих сборных. Теперь они пересекутся только в Англии, так как Гвинея без дисквалифицированного лидера вылетела в первом же раунде плей-офф.

Сенегал же продолжает борьбу за титул, но пока команда работающего со сборной седьмой год Алиу Сиссе не может в полной мере реализовать свой атакующий потенциал. Впрочем, у «Львов Теранги» железобетонная оборона, периодически заставляющая скучать на последнем рубеже еще не пропускавшего на этом турнире голкипера «Челси» Эдуара Менди. Для выхода из группы с первого места сенегальцам хватило одного гола с пенальти в исполнении Мане, а Кабо-Верде изначально не выглядел непреодолимым соперником.

К тому же в ситуации, когда все боятся коронавируса, «Синие акулы», в полном составе сдав отрицательные тесты, стали жертвами вспышки гастроэнтерита. Это оставило вне игры пятерых футболистов, а к 21-й минуте встречи с Сенегалом в раздевалку досрочно отправился Андраде.

Следующий раз ВАР вмешался в игру после того, как за пределами штрафной Мане столкнулся головами с голкипером соперника. Сенегальскую звезду привели в себя, и он отыграл несколько минут, но вскоре после классного гола Мане почувствовал себя плохо. А его визави Возинья вел себя не совсем адекватно, как порой случается после сильных сотрясений мозга. Его с трудом увели с поля, и пока над голкипером колдовали врачи, арбитр принял решение показать ему красную карточку. И это был фактически приговор «Акулам», так как не использовать перевес в два игрока Сенегал не имел права. Но что делать дальше, если Мане, которого в госпитале навестил Возинья, не восстановится к четвертьфиналу?

Малави — как африканские сборные из прошлого

Кубок Африки. 1/8 финала
25 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Марокко
2:1
Малави
Голы
Мханго, 7 (0:1), Эн-Несири, 45+2 (1:1), Хакими, 70 (2:1)
Марокко
Буну Хакими Масина Агерд Амрабат Саисс Луза (Баркок, 80 ) Амалла Буфаль (Эль-Хаддади, 80 ) Эль-Кааби (Ммаэ, 53 ) Эн-Несири (Абухляль, 87 )
Малави
Тому Сануди (Дэйви, 79) Чембези Чазия Чирва Мхоне (Фири, 45+4) Идана (Нгаланде, 80) Мадинга (Фодях, 78) Банда Мханго Муяба (Мбулу, 46)
Предупреждения
Мадинга 33, Сануди 60, Мханго 69
Судьи
Ндабихавенимана

У одного из открытий турнира — сборной Малави — уникальный в своем роде тренер. Не сделав серьезной карьеры в качестве футболиста, румын Марио Мариницэ получил хорошую работу, став главой крупной транспортной и дистрибьюторской компании. «Я действительно хорошо устроился», — рассказывал 57-летний специалист golfsingleplayer.com.

Однако он мечтал быть тренером, и местом реализации амбиций выбрал Англию, годы спустя получив еще и британское гражданство. Начинал практически на общественных началах, помогая тренерам «Лейтон Ориент». Потом занимался с 15-летними в академиях «Арсенала» и «Кристал Пэлас», много учился и попробовал себя в разных амплуа. Например, был аналитиком сборной Парагвая на ЧМ-2006, а перед ЧМ-2014 читал лекции тренерам в Бразилии.

«Боже мой, столько разных работ было — наверное, мне придется написать вам список», — шутил Мариницэ, приглашенный в Малави на пост технического директора федерации с задачей за три года полностью перестроить систему местного футбола. Но так как сборная провалилась в отборе на ЧМ-2022, руководство пошло на крайние меры и доверило Мариницэ пост главного тренера на время Кубка Африки. При этом предшественник — Мек Мвасе — по просьбе нового главного остался в штабе в качестве первого помощника и вернется на свою должность после континентального первенства. Если, конечно, футбольные чиновники не уговорят Мариницэ совмещать две должности. Они ведь хотели, чтобы не выступавшая в финальных раундах с 2010 года сборная стала более организованной командой и не оказалась статистом на Кубке Африки, получив в итоге первый в истории «Пламенных» выход в плей-офф.

Так что малавийцы стали моральными победителями независимо от исхода игры с одним из главных фаворитов турнира. А Мариницэ перед игрой с Марокко жестко раскритиковал организаторов, обвинив их в недостаточном внимании к скромным сборным, у которых в отеле порой не хватало таких элементарных вещей, как молоко. «Вы же не увидите, как Садьо Мане стирает свои трусы и вешает их сушиться на куст», — заявил тренер ESPN, призвав к одинаковому отношению ко всем командам.

На поле же малавийцы не тушуются с любым соперником, и в этом есть шарм былых времен, потому что абсолютное большинство футболистов играют в Африке — дома либо в ЮАР. Два легионера из Европы представляют «Шериф» и грузинскую «Дилу», а еще один провел позапрошлый сезон в Азербайджане. Как говорится, почувствуйте разницу с марокканскими звездами. Однако Мханго, не обращая внимания на имена соперников, выстрелил в «девятку» так, как в ла лиге мало кто удивляет голкипера «Севильи» Буну.

Только в добавленное к первому тайму время — после двух попаданий в каркас ворот — за одноклубника ответил Эн-Несири. А решило все мастерство Хакими, во второй раз забившего потрясающий гол со штрафного. У него уже спрашивают о «стандартах» в «ПСЖ», но защитник пока отшучивается, пообещав поговорить с Месси и Неймаром.

Салах идет за мечтой

Кубок Африки. 1/8 финала
26 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Кот-д`Ивуар
0:0
Египет
Серия пенальти
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Кот-д`Ивуар
Сангаре Конан Дели Орье Байи Сери (Бога, 72 ) Кессье (Дье, 30 ) Сангаре Градель (Заа, 71 ) Пепе Алле (Корне, 105 )
Египет
Эль-Шенави (Абугабаль, 88) Абдель Монем Камаль Хегази Эль-Сулейя Фати (Сайед, 84) Эль Фотух Эль-Нени Салах Мостафа Мохамед (Шериф, 91) Мармуш (Трезеге, 71)
Предупреждения
Байи 9, Дели 112, Заа 118  -  Сайед 90
Судьи
Ндала

Почти на каждом крупном турнире на старте в плей-офф обязательно встретится матч, увидеть который хотелось бы как можно позже. На Евро-2020 в 1/8 финала были битвы Англии и Германии, Испании и Хорватии, а также Бельгии и Португалии. На Кубке Америки игры на вылет открывали Уругвай и Колумбия. В Африке же после центрального матча раунда домой должны были отправиться либо многочисленные ивуарийские звезды, либо Мо Салах, который перед стартом турнира заметил: «Кажется, это единственный турнир, который я не выигрывал».

Против «Слонов» с их сбалансированным составом и звездами в каждой линии египтянам удалось главное — не превратиться в театр одного актера. К тому же на руку «Фараонам» оказалась травма отыгравшего лишь полчаса Кессье. Без полузащитника «Милана» средняя линия ивуарийцев стала менее монолитной, а Египет оказался готов не только к нейтрализации козырей соперника, но к собственному доминированию. При этом Салах не тянул одеяло на себя, а создавал моменты для других.

Между тем, у Карлуша Кейруша не было таких резервов, как у соперника, имевшего возможность использовать в роли джокеров звезду АПЛ Заа и новобранца «Аталанты» Бога. Но в итоге команды так друг друга измотали, что дополнительные полчаса — за исключением редких вспышек — прошли в режиме ожидания серии пенальти. А там случилась драма защитника «МЮ» Байи, который по-пижонски без разбега подсек мяч в угол, и Абу Габаль, который вышел на замену на 88-й минуте вместо получившего травму и великолепного в этот вечер Эль-Шенави, вытянул этот удар. А Салах, как и положено главному «Фараону», забил последним. Египет, не уступавший в сериях пенальти с 1984 года, обыграл «Слонов» в плей-офф пятый раз подряд. Это уже карма.

Гроза фаворитов

Кубок Африки. 1/8 финала
26 янв, 22:00. Limbe (Лимбе)
Мали
0:0
Экваториальная Гвинея
Серия пенальти
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Мали
Мункоро Траоре Куяте Айдара Сако Айдара (Дьенг, 90 ) Биссума (Дженепо, 70 ) Камара Думбья Коне (Туре, 84 )
Экваториальная Гвинея
Овоно Ндонг Акапо Коко Ороско Бикоро (Энеме, 82) Мачин (Белима, 82) Ганет Сальвадор Миранда (Нсуэ, 63) Ганза (Буйла, 63)
Предупреждения
Думбья 78  -  Сальвадор 23, Миранда 32, Ганет 43, Бикоро 74
Судьи
Гассама

Экваториальная Гвинея преподнесла еще одну сенсацию, хотя после победы над действующим чемпионом Алжиром удивляться ничему не приходится. А главный тренер сенсационного четвертьфиналиста Хуан Миха, кажется, самый спокойный человек на этом турнире, трезво оценивающий свои возможности.

«Мотивация моих игроков проста — обыгрывать другие сборные. Мы остаемся верными нашему стилю. У каждой игры есть своя история, и если у Мали больше шансов на победу, мы это принимаем. Мы выиграли у Алжира, но это не значит, что мы лучше их или Сьерра-Леоне, которую мы тоже превзошли. Это были просто две игры против двух команд», — сказал он перед стартом плей-офф и пообещал, что его футболисты отдадут все силы в 1/8 финала. А теперь и не знаешь: кто окажется прагматичнее в четвертьфинале — «Молнии» или более классный, но пока не блещущий в атаке Сенегал?

В четвертьфиналах сыграют:

29 января, суббота
Гамбия — Камерун (19.00)
Буркина-Фасо — Тунис (22.00)

30 января, воскресенье
Египет — Марокко (19.00)
Сенегал — Экваториальная Гвинея (22.00)

Сборная Египта по футболу
Сборная Мали по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
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