Грандиозный судейский скандал, Алжир опозорился и не смог превзойти мировой рекорд Италии, Камерун нашел наследника Это'О. Главные события Кубка Африки

Подводим итоги группового турнира.

Новый герой «Неукротимых львов»

К окончанию группового этапа участники Кубка Африки словно вспомнили о том, что они выступают на главном турнире зимы и данному статусу нужно как минимум пытаться соответствовать. Пошла вверх результативность, хотя у ряда сборных с этим в принципе не было никаких проблем, а камерунец Венсан Абубакар один забил больше, чем многие команды.

В принципе, 29-летний футболист всегда выделялся результативностью. В «Лорьяне», «Порту» и «Бешикташе», с которым Абубакар в прошлом сезоне выиграл чемпионат Турции, у него было несколько сезонов с двузначным количеством мячей. Кому-то могло показаться, что переезд в Саудовскую Аравию означает лишь желание заработать, однако на домашнем Кубке Африке Абубакар демонстрирует скорострельность, которой в сборной у него прежде никогда не было.

Players who scored 5 goals in the group stage of the #TotalEnergiesAFCON in the 21st century:



• ?? Samuel Eto'o — 2006

• ?? Samuel Eto'o — 2008

• ?? Vincent Aboubakar — 2021



Dynasty ? #AFCON2021 | #TotalEnergiesAFCON2021 | @SamuelEtoo | @FecafootOfficie pic.twitter.com/Z6BUFX2sKs — #TotalEnergiesAFCON2021 ? (@CAF_Online) January 19, 2022

Пять мячей в трех турах — почти космический уровень. В этом столетии данной отметки на Кубке Африки дважды достигал только один человек — легенда «Неукротимых львов» Самюэль Это'О. Он и сейчас всегда рядом с национальной командой, а перед стартом турнира футболистов напутствовал еще и герой ЧМ-1990 великий Роже Милла.

Может быть, именно магия звезд прошлого, а также родные стены так подействовали на Абубакара? Точного ответа нет, но камерунские эксперты поражены игрой своего бомбардира и отмечают, что прежде он никогда не был на первых ролях, хотя является пятым снайпером в истории сборной и провел за нее более восьмидесяти матчей. Кто-то говорит, что он слишком скромный для роли примы и даже сейчас находится в тени Шупо-Мотинга и Токо-Экамби. Но главное — Абубакар умеет выйти на первые роли, когда это нужно больше всего. Как в финале Кубка Африки-2017, когда ему удалось стать идеальным джокером и забить на последних минутах победный гол в ворота Египта. Сейчас же он главная надежда хозяев на шестой чемпионский титул.

Samuel Eto'o and Roger Milla were present at Cameroon's ?? Friday training session to motivate the Indomitable Lions as they chase their 6th #AFCON crown.#Africa@Play, live every Sat and Sun at 19h00 on DSTV 802 or Openview 628, also available on https://t.co/cf5eHNhRvW pic.twitter.com/eUd3lsOpGN — Neto Muyane (@NetoMuyane) January 8, 2022

Коморская сказка

Чем хороши большие турниры сборных — так это появлением команд-золушек, на которых перед стартом не ставит никто, а они влюбляют в себя миллионы нейтральных болельщиков. На этом Кубке Африки бесспорный фаворит в данной номинации — Коморские острова, затерянная в Индийском океане бывшая колония Франции, часть которой до сих пор является заморским департаментом европейского государства, а другая провозгласила независимость в 1975 году.

Непростой оказалась и судьба футбола на Коморах. В Африканскую конфедерацию (КАФ) островное государство вступило только в 2003 году, а внесенные в реестр ФИФА первые официальные матчи сборной состоялись пару лет спустя. Нынешний Кубок Африки — первый крупный турнир для «Целакантов». Это само по себе грандиозное событие, и у островитян были все основания гордиться достойными поражениями от Габона (0:1) и Марокко (0:2).

Однако в заключительном туре они совершили настоящий подвиг, оставив за бортом одного из грандов африканского футбола — Гану. Да, «Черные звезды» сами осложнили себе жизнь ранним удалением, но, имея в составе игроков уровня Томаса Парти, братьев Айю и восходящей звезды лиги 1 Сулеманы, негоже проигрывать 132-й команде рейтинга ФИФА. Первый гол Комор в Кубке Африки забил уже давно играющий за «Црвену Звезду» Бен Набуан, а героем нации стал автор дубля Могни — 30-летний уроженец Парижа, выступающий всего лишь в третьем французском дивизионе.

Чемпионская катастрофа

Перед стартом турнира действующий чемпион континента — Алжир — считался одним из фаворитов. Беннасер, Махрез, Фегули, Слимани, Бенсебаини... С таким подбором футболистов иначе и быть не могло. Да и сделавший страну счастливой летом 2019 года главный тренер Джамель Бельмади на своем посту. Под его началом «Лисы пустыни» замахнулись на мировой рекорд Италии, которая после триумфального чемпионата Европы уже в отборе на ЧМ-2022 довела свою беспроигрышную серию до 37 матчей.

До повторения этого достижения не уступавшему с октября 2019-го Алжиру нужно было пройти без осечек групповой раунд. Однако после ничьей со Сьерра-Леоне (0:0) он оступился в 36-й игре на Экваториальной Гвинее, которая занимает место во второй сотне рейтинга ФИФА (0:1), и оказался на грани катастрофы. «Лисы пустыни» обещали реабилитироваться, но их матч жизни с Кот-д'Ивуаром превратился в унижение. Действующий чемпион не вышел из группы впервые с 1990 года, а отражением его бессилия стал нереализованный Махрезом пенальти.

По сути же, все закончилось в начале второго тайма, когда соперник забил третий мяч. Это лишь подтвердило, что ивуарийцы — одни из главных претендентов на титул наряду с Камеруном. Для этого есть отличный состав, где выделяются Кессье, Аллер и Пепе, а еще у «Слонов» интересный тренер. 43-летний француз Патрис Бомель ранее помогал Эрве Ренару и в качестве ассистента выиграл два Кубка Африки со сборными Замбии и Кот-д'Ивуара, а сейчас он доказывает, что созрел для самостоятельного успеха. К тому же ивуарийцам хочется реабилитироваться за невыход на ЧМ-2022, куда их не пустил Камерун.

Но для начала нужно пройти в первом раунде плей-офф Египет, в итоговый успех которого даже при наличии великолепного Мо Салаха совсем не верится. В отличие от Нигерии, безболезненно пережившей отставку тренера незадолго до старта турнира. Гернота Рора сменил игравший в России за московское «Торпедо» Августин Эгуавон. Бывший капитан «Суперорлов» работает как временно исполняющий обязанности главного тренера и неплохо справляется, показав в групповом раунде стопроцентный результат. Помогает опыт, ведь на Кубке Африки-2006 в схожей ситуации Эгуавон привел нигерийцев к бронзовым медалям. Сейчас же в его распоряжении настоящая россыпь талантов во главе с нападающим «Лестера» Ихеаначо, а московский армеец Эджуке, как и еще один экс-форвард ЦСКА — Муса, является игроком ротации.

А судьи кто?

Уровень африканских арбитров — тема отдельного разговора. Даже введение системы ВАР не избавляет от парадоксальных решений. А самый громкий скандал нынешнего турнира случился в концовке матча Тунис — Мали (0:1).

Главный арбитр Джанни Сиказве дважды давал финальный свисток преждевременно. На 86-й минуте и за 13 секунд до того, как истекли 90 минут. Проигравший Тунис, естественно, негодовал, так как во втором тайме было сделано девять замен, назначено два пенальти и один эпизод рассматривал ВАР. Доиграть все же компенсированные минуты решили почти через полчаса после окончания встречи, но Тунис отказался возвращаться на поле.

Но были в судействе и памятные моменты со знаком плюс. Так, Салима Мукасанга из Руанды стала первой за всю историю турнира женщиной-арбитром. Она была главным судьей матча Гвинея — Зимбабве, а в первом туре выполняла функции резервного рефери. В итоге Мукасанга предъявила шесть предупреждений и назначила 34 штрафных. В матче случился забавный момент в виде потерянной карточки, которую даме принес один из футболистов, и она смогла наказать голкипера за задержку игры.

Rwandan Salima Mukansanga makes history as the first woman to referee an AFCON game ? pic.twitter.com/hMCWsVm8Eu — B/R Football (@brfootball) January 18, 2022

Курьезы, скандалы, шедевры

На этом поприще отличились загулявшие перед стартом турнира звезды сборной Габона Обамеянг и Лемина. Оба все отрицают, однако сообщается, что футболисты вернулись в отель сборной под утро в нетрезвом виде и учинили скандал. Информация о проблемах с сердцем и о коронавирусе — скорее попытка не выносить сор из избы, но все тайное рано или поздно становится явным. Обамеянг уже вернулся в расположение «Арсенала», но по-прежнему не тренируется с командой, а Лемина объявил об отказе выступать за национальную команду.

Если же говорить о курьезах, то это концовка матча Кот-д'Ивуар — Сьерра-Леоне (2:2). На последних минутах голкипер ивуарийцев Сангаре не смог зафиксировать мяч в элементарной ситуации и буквально подарил сопернику спасительный гол. При этом он еще и получил травму, из-за чего место в воротах пришлось занять защитнику Орье.

In the 93rd minute, Ivory Coast keeper Badra Ali Sangar? suffered an injury while conceding the equalizer to Sierra Leone.



He had to be stretchered off, and captain Serge Aurier stepped in goal for the final minutes ? pic.twitter.com/sr4ymFZmpW — B/R Football (@brfootball) January 16, 2022

А на десерт — немного красоты. На клубном уровне защитник Хакими выступал за «Реал», дортмундскую «Боруссию», «Интер», «ПСЖ». Команды, где от количества звезд рябит в глазах, а классные исполнители штрафных могут выстраиваться в очередь. Да и в сборной был Зиеш, однако у полузащитника «Челси» конфликт с главным тренером Вахидом Халиходжичем. Зато у Хакими появилась возможность показать еще одну грань своего таланта, и получился настоящий шедевр на заказ. Марокканцы после великолепного по исполнению штрафного спасли игру против Сьерра-Леоне (2:2) и вышли из группы с первого места.

В 1/8 финала сыграют:

23 января, воскресенье

Буркина-Фасо — Габон. 19.00

Нигерия — Тунис. 22.00

24 января, понедельник

Гвинея — Гамбия. 19.00

Камерун — Коморы. 22.00

25 января, вторник

Сенегал — Кабо-Верде. 19.00

Марокко — Малави. 22.00

26 января, среда

Кот-д'Ивуар — Египет. 19.00

Мали — Экваториальная Гвинея. 22.00