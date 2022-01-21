Грандиозный судейский скандал, Алжир опозорился и не смог превзойти мировой рекорд Италии, Камерун нашел наследника Это'О. Главные события Кубка Африки
Новый герой «Неукротимых львов»
К окончанию группового этапа участники Кубка Африки словно вспомнили о том, что они выступают на главном турнире зимы и данному статусу нужно как минимум пытаться соответствовать. Пошла вверх результативность, хотя у ряда сборных с этим в принципе не было никаких проблем, а камерунец Венсан Абубакар один забил больше, чем многие команды.
В принципе, 29-летний футболист всегда выделялся результативностью. В «Лорьяне», «Порту» и «Бешикташе», с которым Абубакар в прошлом сезоне выиграл чемпионат Турции, у него было несколько сезонов с двузначным количеством мячей. Кому-то могло показаться, что переезд в Саудовскую Аравию означает лишь желание заработать, однако на домашнем Кубке Африке Абубакар демонстрирует скорострельность, которой в сборной у него прежде никогда не было.
Пять мячей в трех турах — почти космический уровень. В этом столетии данной отметки на Кубке Африки дважды достигал только один человек — легенда «Неукротимых львов» Самюэль Это'О. Он и сейчас всегда рядом с национальной командой, а перед стартом турнира футболистов напутствовал еще и герой ЧМ-1990 великий Роже Милла.
Может быть, именно магия звезд прошлого, а также родные стены так подействовали на Абубакара? Точного ответа нет, но камерунские эксперты поражены игрой своего бомбардира и отмечают, что прежде он никогда не был на первых ролях, хотя является пятым снайпером в истории сборной и провел за нее более восьмидесяти матчей. Кто-то говорит, что он слишком скромный для роли примы и даже сейчас находится в тени Шупо-Мотинга и Токо-Экамби. Но главное — Абубакар умеет выйти на первые роли, когда это нужно больше всего. Как в финале Кубка Африки-2017, когда ему удалось стать идеальным джокером и забить на последних минутах победный гол в ворота Египта. Сейчас же он главная надежда хозяев на шестой чемпионский титул.
Коморская сказка
Чем хороши большие турниры сборных — так это появлением команд-золушек, на которых перед стартом не ставит никто, а они влюбляют в себя миллионы нейтральных болельщиков. На этом Кубке Африки бесспорный фаворит в данной номинации — Коморские острова, затерянная в Индийском океане бывшая колония Франции, часть которой до сих пор является заморским департаментом европейского государства, а другая провозгласила независимость в 1975 году.
Непростой оказалась и судьба футбола на Коморах. В Африканскую конфедерацию (КАФ) островное государство вступило только в 2003 году, а внесенные в реестр ФИФА первые официальные матчи сборной состоялись пару лет спустя. Нынешний Кубок Африки — первый крупный турнир для «Целакантов». Это само по себе грандиозное событие, и у островитян были все основания гордиться достойными поражениями от Габона (0:1) и Марокко (0:2).
Однако в заключительном туре они совершили настоящий подвиг, оставив за бортом одного из грандов африканского футбола — Гану. Да, «Черные звезды» сами осложнили себе жизнь ранним удалением, но, имея в составе игроков уровня Томаса Парти, братьев Айю и восходящей звезды лиги 1 Сулеманы, негоже проигрывать 132-й команде рейтинга ФИФА. Первый гол Комор в Кубке Африки забил уже давно играющий за «Црвену Звезду» Бен Набуан, а героем нации стал автор дубля Могни — 30-летний уроженец Парижа, выступающий всего лишь в третьем французском дивизионе.
Чемпионская катастрофа
Перед стартом турнира действующий чемпион континента — Алжир — считался одним из фаворитов. Беннасер, Махрез, Фегули, Слимани, Бенсебаини... С таким подбором футболистов иначе и быть не могло. Да и сделавший страну счастливой летом 2019 года главный тренер Джамель Бельмади на своем посту. Под его началом «Лисы пустыни» замахнулись на мировой рекорд Италии, которая после триумфального чемпионата Европы уже в отборе на ЧМ-2022 довела свою беспроигрышную серию до 37 матчей.
До повторения этого достижения не уступавшему с октября 2019-го Алжиру нужно было пройти без осечек групповой раунд. Однако после ничьей со Сьерра-Леоне (0:0) он оступился в 36-й игре на Экваториальной Гвинее, которая занимает место во второй сотне рейтинга ФИФА (0:1), и оказался на грани катастрофы. «Лисы пустыни» обещали реабилитироваться, но их матч жизни с Кот-д'Ивуаром превратился в унижение. Действующий чемпион не вышел из группы впервые с 1990 года, а отражением его бессилия стал нереализованный Махрезом пенальти.
По сути же, все закончилось в начале второго тайма, когда соперник забил третий мяч. Это лишь подтвердило, что ивуарийцы — одни из главных претендентов на титул наряду с Камеруном. Для этого есть отличный состав, где выделяются Кессье, Аллер и Пепе, а еще у «Слонов» интересный тренер. 43-летний француз Патрис Бомель ранее помогал Эрве Ренару и в качестве ассистента выиграл два Кубка Африки со сборными Замбии и Кот-д'Ивуара, а сейчас он доказывает, что созрел для самостоятельного успеха. К тому же ивуарийцам хочется реабилитироваться за невыход на ЧМ-2022, куда их не пустил Камерун.
Но для начала нужно пройти в первом раунде плей-офф Египет, в итоговый успех которого даже при наличии великолепного Мо Салаха совсем не верится. В отличие от Нигерии, безболезненно пережившей отставку тренера незадолго до старта турнира. Гернота Рора сменил игравший в России за московское «Торпедо» Августин Эгуавон. Бывший капитан «Суперорлов» работает как временно исполняющий обязанности главного тренера и неплохо справляется, показав в групповом раунде стопроцентный результат. Помогает опыт, ведь на Кубке Африки-2006 в схожей ситуации Эгуавон привел нигерийцев к бронзовым медалям. Сейчас же в его распоряжении настоящая россыпь талантов во главе с нападающим «Лестера» Ихеаначо, а московский армеец Эджуке, как и еще один экс-форвард ЦСКА — Муса, является игроком ротации.
А судьи кто?
Уровень африканских арбитров — тема отдельного разговора. Даже введение системы ВАР не избавляет от парадоксальных решений. А самый громкий скандал нынешнего турнира случился в концовке матча Тунис — Мали (0:1).
Главный арбитр Джанни Сиказве дважды давал финальный свисток преждевременно. На 86-й минуте и за 13 секунд до того, как истекли 90 минут. Проигравший Тунис, естественно, негодовал, так как во втором тайме было сделано девять замен, назначено два пенальти и один эпизод рассматривал ВАР. Доиграть все же компенсированные минуты решили почти через полчаса после окончания встречи, но Тунис отказался возвращаться на поле.
Но были в судействе и памятные моменты со знаком плюс. Так, Салима Мукасанга из Руанды стала первой за всю историю турнира женщиной-арбитром. Она была главным судьей матча Гвинея — Зимбабве, а в первом туре выполняла функции резервного рефери. В итоге Мукасанга предъявила шесть предупреждений и назначила 34 штрафных. В матче случился забавный момент в виде потерянной карточки, которую даме принес один из футболистов, и она смогла наказать голкипера за задержку игры.
Курьезы, скандалы, шедевры
На этом поприще отличились загулявшие перед стартом турнира звезды сборной Габона Обамеянг и Лемина. Оба все отрицают, однако сообщается, что футболисты вернулись в отель сборной под утро в нетрезвом виде и учинили скандал. Информация о проблемах с сердцем и о коронавирусе — скорее попытка не выносить сор из избы, но все тайное рано или поздно становится явным. Обамеянг уже вернулся в расположение «Арсенала», но по-прежнему не тренируется с командой, а Лемина объявил об отказе выступать за национальную команду.
Если же говорить о курьезах, то это концовка матча Кот-д'Ивуар — Сьерра-Леоне (2:2). На последних минутах голкипер ивуарийцев Сангаре не смог зафиксировать мяч в элементарной ситуации и буквально подарил сопернику спасительный гол. При этом он еще и получил травму, из-за чего место в воротах пришлось занять защитнику Орье.
А на десерт — немного красоты. На клубном уровне защитник Хакими выступал за «Реал», дортмундскую «Боруссию», «Интер», «ПСЖ». Команды, где от количества звезд рябит в глазах, а классные исполнители штрафных могут выстраиваться в очередь. Да и в сборной был Зиеш, однако у полузащитника «Челси» конфликт с главным тренером Вахидом Халиходжичем. Зато у Хакими появилась возможность показать еще одну грань своего таланта, и получился настоящий шедевр на заказ. Марокканцы после великолепного по исполнению штрафного спасли игру против Сьерра-Леоне (2:2) и вышли из группы с первого места.
В 1/8 финала сыграют:
23 января, воскресенье
Буркина-Фасо — Габон. 19.00
Нигерия — Тунис. 22.00
24 января, понедельник
Гвинея — Гамбия. 19.00
Камерун — Коморы. 22.00
25 января, вторник
Сенегал — Кабо-Верде. 19.00
Марокко — Малави. 22.00
26 января, среда
Кот-д'Ивуар — Египет. 19.00
Мали — Экваториальная Гвинея. 22.00