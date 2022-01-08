Скандалы с организацией и головная боль европейских топ-клубов. Все, что нужно знать о Кубке Африки-2021

Гид по главному футбольному событию января.

Где и когда проходит Кубок Африки-2021?

Кубок Африки-2021 пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне. Матчи турнира пройдут в пяти городах (столице страны Яунде, а также Лимбе, Дуала, Бафуссаме и Гаруа) на шести стадионах.

Организация турнира долгое время вызывала серьезное беспокойство у Африканской конфедерации футбола (КАФ). Изначально Кубок Африки должен был пройти в Камеруне в 2019 году. Но вмешалась гражданская война в стране, а также тот факт, что организаторы не успевали построить стадионы. В итоге турнир экстренно перенесли в Египет.

Самой проблемной оказалась главная арена турнира в Яунде вместимостью 60 тысяч зрителей, получившая имя действующего президента страны Поля Бийя. Строительство заняло 12 лет, а сроки сдачи неоднократно переносились. То возникали проблемы с финансированием, то бунтовали требовавшие зарплату рабочие. И только в декабре 2021-го стало понятно, что запасной вариант с Дуалой не пригодится, а обошедшийся в 300 миллионов евро самый дорогой стадион Африки наконец-то введут в строй.

Возглавляющий КАФ Патрис Мотсепе 22 декабря получил соответствующие гарантии на встрече с президентом Камеруна. Но, кажется, окончательно все вопросы отпали только несколько дней назад, когда арену посетили представители президентской гвардии и сотрудники службы протокола главы государства, уточнявшие детали визита Поля Бийя на церемонию открытия и матч Камеруна с Буркина-Фасо.

Почему турнир называется Кубок Африки-2021?

По той же самой причине, что и Евро-2020, и Олимпиада-2020 в Токио, по факту состоявшиеся уже в 2021 году — из-за маркетинговых соображений.

Но Кубок Африки-2021 — удивительно многострадальный турнир. Несколько лет назад КАФ, поддавшись давлению европейских клубов, которым надоело терять на месяц игроков в разгар сезона, решила проводить континентальное первенство летом. Но уже в Египте в 2019-м стало понятно, что с учетом климатических условий это полное безумие. Из-за изнурительной жары самыми зрелищными тогда получались игры, проводившиеся глубоким вечером.

В Камеруне своя специфика — сезон дождей. Играть там летом невозможно. В итоге в январе 2020 года КАФ решила перенести турнира на привычные сроки — январь-февраль, а не июнь-июль 2021-го. Но затем вмешалась пандемия Covid-19, и Кубок Африки перенесли на 2022-й, сохранив название.

Формат проведения Кубка Африки-2021

В Кубке Африки-2021 примут участие 24 команды. Формат розыгрыша такой же, как и на чемпионате Европы. 24 сборные разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой. По две первые сборные из каждой группы плюс четыре лучшие команды из числа тех, что займут третье место, выйдут в 1/8 финала. Дальше все будет проходить по классической олимпийской системе с выбыванием.

Состав групп на Кубке Африки-2021

Группа А

Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кабо-Верде

Группа В

Сенегал, Зимбабве, Гвинея, Малави

Группа С

Марокко, Гана, Коморские О-ва, Габон

Группа D

Нигерия, Египет, Судан, Гвинея-Биссау

Группа E

Алжир, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар

Группа F

Тунис, Мали, Мавритания, Гамбия

Расписание Кубка Африки-2021

Групповой этап — 9-21 января

Матчи 1/8 финала — 23-26 января

Матчи 1/4 финала — 29-30 января

Полуфиналы — 2-3 февраля

Матч за 3-е место — 6 февраля

Финал — 6 февраля

Где смотреть Кубок Африки-2021?

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Будут ли зрители на матчах Кубка Африки-2021?

Стадионы на матчах турнира разрешено заполнять на 60% от их вместимости, за исключением матчей с участием сборной Камеруна — там квота повышена до 80%.

Кроме того, на игры будут допущены только полностью вакцинированные болельщики либо те, кто сдал негативный тест на ковид и может предъявить его на входе. Учитывая, что в Камеруне полностью вакцинировано менее 3% из 26-миллионного населения, стоит ждать полупустых или даже совсем пустых трибун.

Кто из футболистов РПЛ сыграет на Кубке Африки-2021?

Игроки из клубов РПЛ представлены на турнире, но не в таком серьезном количестве, как это было, скажем, десять лет назад. В окончательные заявки попали всего четыре футболиста:

н. Мохамед Конате («Ахмат») — Буркина-Фасо

н. Клинтон Нжи («Динамо») — Камерун

н. Чидера Эджуке (ЦСКА) — Нигерия

з. Монтассар Тальби («Рубин») — Тунис

Какие составы на Кубке Африки-2021?

В связи со все нарастающим распространением штамма «омикрон», который, к слову, впервые был выявлен как раз в Африке, а именно в ЮАР, заявки команд были расширены с привычных 23 до 28 футболистов.

Что касается европейских топ-чемпионатов, то больше всего игроков вызвано из клубов французской лиги 1 и АПЛ.

Лига 1

Всего — 56 футболистов. Наибольшее представительство — «Мец» (7 игроков), «Нант» и «Сент-Этьен» (по 5 игроков)

АПЛ

Всего — 32 футболиста. Наибольшее представительство — «Арсенал» (5 игроков), «Уотфорд» и «Лестер» (по 4 игрока)

Серия А

Всего — 14 футболистов. Наибольшее представительство — «Милан» (3 игрока), «Наполи», «Рома», «Сассуоло» (по 2 игрока)

Ла лига

Всего — 10 футболистов. Наибольшее представительство — «Вильярреал» (4 игрока), «Севилья» (3 игрока)

Бундеслига

Всего — 5 футболистов. Наибольшее представительство — «Бавария» и «Байер» (по 2 игрока)

Были ли скандалы с вызванными игроками?

Да, были. Самая проблемная с точки зрения состава ситуация в сборной Марокко. В заявку «Атласских львов» изначально не попали полузащитник «Челси» Хаким Зиеш и универсал Нуссаир Мазрауи из «Аякса», у которых сложные отношения с главным тренером Вахидом Халиходжичем. А еще команда недосчиталась восходящей звездочки «Барселоны» Абде Эззалзули, который сначала с энтузиазмом откликнулся на приглашение с родины. Однако ближе к турниру переехавший в Испанию в семь лет футболист написал письмо в Марокканскую федерацию футбола и заявил о своем отказе.

Как утверждает Marca, 20-летний футболист рассчитывает получить вызов в испанскую сборную. В Марокко же во всем обвинили агента футболиста, который якобы убедил Эззалзули сосредоточиться на клубе, чтобы закрепиться в составе. И, естественно, «Барселону». Но кроме слов и заявлений Халиходжича о беседах с футболистом, никаких козырей у африканцев не было. Эззалзули не заигран за сборную, а перед Новым годом он сдал положительный тест на коронавирус, так что ни о каком Кубке Африки не могло быть и речи.

Сенегал же дожал «Уотфорд», которому пришлось отправить в расположение сборной Исмаилу Сарра, с ноября не играющего из-за повреждения связок колена. «Шершни» утверждали, что футболист не готов к выступлениям, подкрепив свое письмо графиком реабилитации и результатами МРТ. Больше того — в Англии готовы были принять независимого хирурга, представлявшего Сенегальскую федерацию футбола. Однако африканцы пригрозили жалобой в ФИФА, попутно обвинив руководство «Уотфорда» в дискриминации, так что британцам пришлось пойти на попятную. Игрока вернут в клуб, только убедившись, что он действительно не сможет выйти на поле.

Кто из топ-клубов пострадал больше всего?

Пожалуй, что «Ливерпуль», который остался без двух своих главных атакующих звезд — Мо Салаха и Садио Мане плюс лишился полузащитника Наби Кейта. Формально больше всех игроков из АПЛ на Кубок Африки отправил «Арсенал» — пятеро, но из них только Томас Партеи сейчас железный игрок основы, остальные в лучшем случае футболисты ротации, а то и вовсе выведены из состава, как Пьер-Эмерик Обамеянг.

Непросто придется и «Милану», который остался без двух основных центральных полузащитников — Франка Кессье и Исмаэля Бенассера (отъезд запасного левого защитника Фоде Балло-Туре пережить легче).