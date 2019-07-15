Злоумышленники похитили мать главного тренера сборной Нигерии во второй раз с 2015-го

Неизвестные вооруженные люди похитили 76-летнюю мать главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа​, сообщает The Guardian Nigeria. По информации СМИ, с 14-е на 15-е июля злоумышленники схватили женщину в ее собственном доме в штате Байельсе (Нигерия).

Преступники еще не вышли на связь с семьей Сиасиа. Осенью 2015 года женщину уже похищали с целью выкупа.

Сиасиа помог сборной Нигерии выиграть бронзовые медали на Олимпийских играх-2016. Национальная команда сыграет с Тунисом в матче за третье место на Кубке Африки.