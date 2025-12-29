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29 декабря 2025, 16:10

Зимбабве — ЮАР: онлайн-трансляция матча Кубка Африки

Сборные Зимбабве и ЮАР встретятся на групповом этапе Кубка Африки
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP

Сборные Зимбабве и ЮАР встретятся в матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в понедельник, 29 декабря. Игра пройдет на стадионе «Марракеш», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Зимбабве — ЮАР можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Кубок Африки. Группа B.
29 декабря 2025, 19:00. Marrakech Stadium (Марракеш)
Зимбабве
2:3
ЮАР

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Зимбабве набрало в двух турах группового этапа Кубка Африки 1 очко, а ЮАР — три очка. Команды выступают в группе В, где также играют Египет (6 очков) и Ангола (1 очко).

В плей-офф Кубка Африки выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа шести команд, занявших третьи места.

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Сборная Зимбабве по футболу
Сборная ЮАР по футболу
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