Сборные Зимбабве и ЮАР встретятся в матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в понедельник, 29 декабря. Игра пройдет на стадионе «Марракеш», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Зимбабве — ЮАР можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Кубок Африки. Группа B.

29 декабря 2025, 19:00. Marrakech Stadium (Марракеш)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Зимбабве набрало в двух турах группового этапа Кубка Африки 1 очко, а ЮАР — три очка. Команды выступают в группе В, где также играют Египет (6 очков) и Ангола (1 очко).

В плей-офф Кубка Африки выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа шести команд, занявших третьи места.