Замбия — Коморские острова: онлайн-трансляция матча Кубка Африки

Сборные Замбии и Коморских островов встретятся в матче Кубка Африки

Сборные Замбии и Коморских островов встретятся в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций в пятницу, 26 декабря. Игра пройдет на стадионе «Мохамед V» в Касабланке, стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры Замбия — Коморские острова можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Кубок Африки. Группа A.

26 декабря 2025, 20:30. Stade Mohamed V (Касабланка)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Замбия и Коморские острова выступают в группе А. В 1-м туре Замбия сыграла вничью с Мали (1:1), а Коморские острова проиграли Марокко (0:2).

Действующим обладателем Кубка Африки является Кот-д'Ивуар. В финале 2023 года команда победила Нигерию со счетом 2:1.