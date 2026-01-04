ЮАР и Камерун сыграют в 1/8 финала Кубка африканских наций 4 января

Матч пройдет на стадионе «Аль Медина» в Рабате (Марокко). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Кубок африканских наций стартовал 21 декабря 2025-го и завершится 18 января 2026-го. В турнире принимают участие 24 сборные.

Действующий победитель соревнований — сборная Кот-д'Ивуара.