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Сегодня, 20:15

Шупо-Мотинг: «Тренер сборной Камеруна не рассчитывает на меня на все 100 процентов. Это неуважение»

Нападающий «Баварии» Шупо-Мотинг сказал тренеру сборной Камеруна, что не будет играть при нем
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий сборной Камеруна Эрик-Максим Шупо-Мотинг заявил, что у него случился конфликт с тренером национальной команды Антониу Консейсау перед матчем за третье место на Кубке Африки против Буркина-Фасо (3:3, по пенальти — 5:3).

«Я сказал тренеру, что не могу играть, потому что плохо себя чувствую, — приводит слова журналист Марк Леонель Шуамо в Twitter. — Я приехал, чтобы помочь сборной выиграть Кубок Африки. Тренер показал мне, что не рассчитывает на меня на все 100 процентов«.

По мнению нападающего, тренер проявил к нему неуважение, когда не выпустил его во встрече с Буркина-Фасо.

«Мы играли 120 минут, а тренер даже не выпустил меня. Для меня это неуважение. Пришлось сказать ему правду. Я очень разочарован. Я не мог играть в матче за третье место, но я был на 100 процентов со сборной», — сказал он.

32-летний камерунец был выведен из состава сборной Камеру перед игрой. По официальной версии у него была травма.

Источник: https://twitter.com/MarcCHOUAMO/status/1490032775776329730
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
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