Тунис обыграл Мадагаскар и вышел в 1/2 финала Кубка Африки

Сборная Туниса разгромила Мадагаскар в матче 1/4 финала Кубка Африки (3:0). Голами отметились Ферджани Сасси, Наим Слити и Юссеф Мсакни.

В полуфинале Тунис сыграет с Сенегалом. Матч состоится 14 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

Кубок Африки

1/4 финала

Мадагаскар – Тунис – 0:3 (0:0)

Голы: Сасси, 52 (0:1). Мсакни, 60 (0:2). Слити, 90+3 (0:3).

Мадагаскар: Адриен, Фонтен, Метанир, Момбрис, Илаймааритра (Ракотохарималала, 77), Анисе, Номенжанари (Морель, 66), Амада, Разаканантенайна (Воави, 66), Андриатсима, Андриа.

Тунис: Ассен, Хаддади, Мериа, Бронн, Сасси (Ауади, 83), Скири, Кешрида, Хазри, Мсакни (Слити, 66), Хенисси, Шаалали (Дрэгер, 75).

Предупреждение: Анисе, 86.

Судья: Алиум (Камерун).

11 июля. Каир. Стадион "Аль-Салам".