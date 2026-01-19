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Тренеры сборных Сенегала и Марокко едва не подрались после финала Кубка Африки

Павел Лопатко

Тренеры сборных Сенегала и Марокко, Пап Тиав и Валид Реграгуи, вступили в перепалку после финального свистка финального матча Кубка африканских наций-2025.

Сразу после завершения матча, в котором Сенегал одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу в дополнительное время, наставники команд пожали друг другу руки в рамках протокола.

Однако сразу после этого между ними вспыхнул конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние — тренеры начали толкать друг друга. В итоге их разняли.

Пап Гей забивает гол в&nbsp;ворота сборной Марокко.Скандал на все времена в финале Кубка Африки! Сенегал разбил марокканскую мечту, Браим превратился в неудачника, а Мане — великий спортсмен

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