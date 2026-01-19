Тренеры сборных Сенегала и Марокко едва не подрались после финала Кубка Африки

Тренеры сборных Сенегала и Марокко, Пап Тиав и Валид Реграгуи, вступили в перепалку после финального свистка финального матча Кубка африканских наций-2025.

Сразу после завершения матча, в котором Сенегал одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу в дополнительное время, наставники команд пожали друг другу руки в рамках протокола.

Однако сразу после этого между ними вспыхнул конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние — тренеры начали толкать друг друга. В итоге их разняли.