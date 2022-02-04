Токо-Экамби считает, что Камерун был лучше Египта в полуфинале Кубка Африки
Нападающий сборной Камеруна Карл Токо-Экамби после поражения от Египта в полуфинале Кубка Африки отметил, что его команда играла лучше соперника.
«Мы были лучше, чем соперник... Они подготовились к обороне, у них компактная игра. Однако египтяне были лучше нас в серии пенальти. Это Бог решает. Мы отдали все, но теперь собираемся заполучить 3-е место», — цитирует beIN Токо-Экамби.
29-летний камерунец вышел на поле в стартовом составе. На 99-й минуте его заменили на Криситиана Бассонга.
В финале сборная Египта встретится с командой Сенегала. Игра состоится в воскресенье, 6 февраля.
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