СМИ: после финала Кубка Африки во Франции задержали около 200 человек

В ночь на субботу французская полиция задержала 198 человек в нескольких городах страны на спонтанных манифестациях болельщиков сборной Алжира, сообщает телеканал BFM.

Уточняется, что 177 из задержанных были оставлены под стражей, остальных отпустили спустя несколько часов. При этом только в Париже было задержано 102 человека, из которых 86 остались под стражей.

Напомним, что поздно вечером в пятницу 19 июля сборная Алжира стала обладателем Кубка африканских наций-2019. В финальном матче команда обыграла Сенегал со счетом 1:0. Единственный мяч провел Багдад Бунеджа. Причем ворота алжирцев защищал бывший голкипер "Крыльев Советов" Раис М'Боли.

Бронзу турнира ранее завоевала Нигерия, одолев в матче за третье место Тунис (1:0).