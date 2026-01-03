Сенегал обыграл Судан и вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

Сборная Сенегала победила Судан в 1/8 финала Кубка африканских наций — 3:1. Игра прошла на арене «Стад Ибн Батута» в Танжере (Марокко).

У Сенегала дублем отметился Папа Гуйе и еще один гол забил Ибраим Мбайе. Единственный мяч сборной Судана на счету Аамира Абдаллы.

Сенегал стал первой командой, которая вышла в четвертьфинал турнира. На этой стадии сенегальцы сыграют против победителя матча Мали — Тунис. Встреча пройдет 9 января в Танжере.