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3 января, 21:02

Сенегал обыграл Судан и вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

Алина Савинова

Сборная Сенегала победила Судан в 1/8 финала Кубка африканских наций — 3:1. Игра прошла на арене «Стад Ибн Батута» в Танжере (Марокко).

У Сенегала дублем отметился Папа Гуйе и еще один гол забил Ибраим Мбайе. Единственный мяч сборной Судана на счету Аамира Абдаллы.

Сенегал стал первой командой, которая вышла в четвертьфинал турнира. На этой стадии сенегальцы сыграют против победителя матча Мали — Тунис. Встреча пройдет 9 января в Танжере.

Кубок Африки. 1/8 финала.
03 января, 19:00. Tangier Grand Stadium (Танжер)
Сенегал
3:1
Судан

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Сборная Сенегала по футболу
Сборная Судана по футболу
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