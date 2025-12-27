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27 декабря 2025, 20:00

Сенегал и ДР Конго сыграли вничью в Кубке африканских наций

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборные Сенегала и ДР Конго сыграли вничью во втором туре группового турнира Кубка африканских наций — 1:1.

Сборная ДР Конго вышла вперед на 61-й минуте, отличился Седрик Бакамбу. Сенегальцы отыгрались благодаря голу Садио Мане восемь минут спустя.

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда вышел в стартовом составе ДР Конго и отыграл 65 минут.

После двух туров Сенегал (4 очка) лидирует в группе D. ДР Конго с 4 очками уступает по дополнительным показателям и идет второй.

В заключительном туре группового турнира сборная Сенегала сыграет с Бенином, а ДР Конго — с Ботсваной. Обе игры пройдут 30 декабря.

Кубок Африки. Группа D.
27 декабря 2025, 18:00. Tangier Grand Stadium (Танжер)
Сенегал
1:1
ДР Конго

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Садио Мане
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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