Сенегал и ДР Конго сыграли вничью в Кубке африканских наций

Сборные Сенегала и ДР Конго сыграли вничью во втором туре группового турнира Кубка африканских наций — 1:1.

Сборная ДР Конго вышла вперед на 61-й минуте, отличился Седрик Бакамбу. Сенегальцы отыгрались благодаря голу Садио Мане восемь минут спустя.

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда вышел в стартовом составе ДР Конго и отыграл 65 минут.

После двух туров Сенегал (4 очка) лидирует в группе D. ДР Конго с 4 очками уступает по дополнительным показателям и идет второй.

В заключительном туре группового турнира сборная Сенегала сыграет с Бенином, а ДР Конго — с Ботсваной. Обе игры пройдут 30 декабря.