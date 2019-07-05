Сенагал благодаря голу Мане обыграл Уганду и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Сборная Сенегала в 1/8 финала Кубка Африки обыграла команду Уганды – 1:0. На 15-й минуте отличился форвард "Ливерпуля" Садио Мане. Во втором тайме он не реализовал пенальти. В четвертьфинале Сенегал сыграет с Бенином.

Кубок Африки

1/8 финала

Уганда – Сенегал – 0:1 (0:1)

Гол: Мане, 15.

Нереализованный пенальти: Мане, 61 (вратарь)

Уганда: Оньянго, Джуко, Валусимби, Мугаби, Мия, Аучо (Катерегга, 77), Вассва (Авани, 18), Азира, Окви, Кадду (Кьямбадде, 57), Абду.

Сенегал: Гомис, Гассама, Кулибали, Сабали, Севе (Диатта, 69), Куяте, Гей, Б.Н`Диай, Ньянг (Диань, 85), Мане, Сарр (Бальде, 81).

Предупреждения: Оньянго, 5. Окви, 8. Б.Н`Диай, 11. Аучо, 31. Кулибали, 70.

Судья: Горбаль (Алжир).

5 июля. Каир. Стадион "Cairo International Stadium".