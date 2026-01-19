Футбол
Сегодня, 03:06

Сборную Марокко наградили призом ФИФА за честную игру

Павел Лопатко

Сборную Марокко отменили специальным призом ФИФА за честную игру после завершения финального матча Кубка африканских наций с командой Сенегала (0:0, 0:1 доп. время).

Премию вручают за поведение, способствующее духу честной игры и спортивной солидарности в футболе.

Футболисты сборной Сенегала.Что за драма в финале Кубка Африки? Сенегал ушел с поля, но вернулся, а Диас не забил пенальти

На 90+8-й минуте основного времени судья финального матча Жан-Жак Ндала из ДР Конго при счете 0:0 после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота сенегальцев. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав не согласился с этим решением и увел некоторых футболистов своей команды с поля.

Затем сенегальцы вернулись, игра возобновилась, а полузащитник марокканцев Браим Диас не смог реализовать 11-метровый.

Сборная Марокко в последний раз выигрывала Кубок африканских наций в 1976 году.

Пап Гей забивает гол в&nbsp;ворота сборной Марокко.Скандал на все времена в финале Кубка Африки! Сенегал разбил марокканскую мечту, Браим превратился в неудачника, а Мане — великий спортсмен

Сборная Марокко по футболу
