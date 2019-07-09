Сборная Туниса по пенальти обыграла Гану и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная Туниса по пенальти обыграла команду Ганы, основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Гана восстановила равновесие в компенсированное ко второму тайму время благодаря автоголу Рами Бедуи. В серии пенальти свою попытку не реализовал Калеб Экубан.

В четвертьфинале Тунис сыграет с Мадагаскаром.

Кубок Африки

1/8 финала

Гана – Тунис – 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти – 4:5

Голы: Хенисси, 73 (0:1). Бедуи, 90+1 – в свои ворота (1:1).

Серия пенальти: Вакасо – 1:0. Слити – 1:1. Айду – 2:1. Хазри – 2:2. Экубан – 2:2 (вратарь). Бронн – 2:3. Л.Агбеньеню – 3:3. Мериа – 3:4. Партей – 4:4. Сасси – 4:5.

Гана: Офори Антви, Бой, Рахман Баба (Л.Агбеньеню, 116), Адамс Нуху, Йадом, Акуа (Экубан, 75), Вакасо, Партей, А.Айю (Гьян, 84), Дж.Айю, С.Овусу (К.Овусу, 107).

Тунис: Ассен (Бен Мустафа, 120+1), Хаддади, Мериа, Бронн, Сасси, Скири, Бадри (Хазри, 68), Кешрида, Мсакни (Слити, 82), Хенисси (Бедуи, 90), Шаалали.

Предупреждения: Бой, 11. Бронн, 12. Мсакни, 48. Вакасо, 87. Адамс Нуху, 90.

Судья: Гомес (ЮАР).

8 июля. Исмаилия. Стадион "Ismailia Stadium".