Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка Америки, обыграв Камерун

Сборная Нигерии в 1/8 финала Кубка Африки обыграла команду Камеруна – 3:2. После первого тайма нигерийцы уступали 1:2, но затем забили два гола за четыре минуты.

За право выйти в полуфинал Нигерия сыграет с победителем противостояния Египет – ЮАР.

Кубок Африки

1/8 финала

Нигерия – Камерун – 3:2 (1:2)

Голы: Игало, 19 (1:0). Баокен, 41 (1:1). Нжи, 44 (1:2). Игало, 63 (2:2). Ивоби, 66 (3:2).

Нигерия: Акпей, Омеруо, Эйна, Трост-Эконг, Авазьем, Этебо, Ндиди, Игало (Онуачу, 85), Муса, Ивоби (Балогун, 90), Саймон (Чиквуэзе, 61).

Камерун: Онана, Банана, Ойонго, Фай, Нгаде-Нгаджюи, Манджек (Замбо, 62), Кунде (Зуа, 87), Шупо-Мотинг, Баокен, Нжи (Токо-Экамби, 70), Бассогог.

Предупреждения: Кунде, 28. Манджек, 51. Авазьем, 70.

Судья: Бондо (Ботсвана).