Сборная Марокко обыграла Кот-д'Ивуар на Кубке Африки

Сборная Марокко с минимальным счетом переиграла Кот-д'Ивуар в матче второго тура группового турнира Кубка Африки – 1:0.
Единственный мяч забил нападающий Юссеф Эн-Несири.
После двух матчей Марокко лидирует в группе D, имея в своем активе 6 очков. Ивуарийцы располагаются на второй строчке, набрав 3 балла.
В заключительном матче на групповом этапе турнира марокканцы сыграют со сборной ЮАР, Кот-д'Ивуар встретится с Намибией.
Кубок Африки
Группа D
Марокко – Кот-д`Ивуар – 1:0 (1:0)
Гол: Эн-Несири, 23.
Марокко: Буну, Дирар, Бенатиа, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа (Да Кошта, 90+3), Амрабат (Мазрауи, 82), Беланда, Зиех (Буфаль, 75), Эн-Несири.
Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье (Багайоко, 69), Траоре, Канон, Кулибали, Дье, Сери (Бони, 63), Кессье, Градель (Корне, 55), Коджья, Пепе.
Предупреждения: Кулибали, 59. Эль-Ахмади, 69.
Судья: Алиум (Камерун).
28 июня. Каир. Стадион "Al Salam Stadium".