Сборная Коморских островов сыграет против Камеруна с полевым игроком в воротах

Перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций против сборной Камеруна сборная Коморских островов осталась без вратарей, сообщает Bleacher Report.

Два вратаря команды: Али Ахамада и Мойад Уссейни — ранее сдали положительные тесты на коронавирус. Основной голкипер сборной Салим Бен-Буана до этого получил травму в матче со сборной Ганы.

Сегодня Ахамада сдал отрицательный тест, однако Африканская конфедерация футбола не разрешила ему сыграть. Голкиперу придется пробыть на самоизоляции еще пять дней, и после этого в случае отрицательного теста на ковид он сможет вернуться, если команда еще останется в турнире. Таким образом, Коморам придется ставить в ворота полевого игрока.

Матч Камерун — Коморские острова начнется в 22.00 по московскому времени.